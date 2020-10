Unfall beim Holzhacken: Münchner verletzt sich mit Axt

Die Tölzer Bergwacht musste am Donnerstagabend ins Zwieselgebiet ausrücken. Ein Münchner hatte sich beim Holzhacken mit einer Axt erheblich verletzt.

Wackersberg/Bad Tölz – Die Integrierte Leitstelle Oberland alarmierte die Tölzer Bergwacht zusammen mit dem Einsatzleiter Isarwinkel am Donnerstagabend um kurz nach 19 Uhr. „Gemeldet war ein Verletzter mit einer unstillbaren Blutung an der Otto-Clemens-Hütte“, schildert Norbert Weinhuber von der Tölzer Bergwacht. Um keine Zeit zu verlieren, erklärte der Einsatzleiter den Begleitern des Verletzten am Telefon, wie ein Druckverband anzulegen ist, um die starke Blutung zu stillen.

Zeitgleich rückten fünf Bergretter mit dem Rettungsfahrzeug aus. Am Parkplatz der Waldherralm nahmen sie zusätzlich einen Bergwachtnotarzt auf. Mit Stirnlampe, Gebirgstrage und Notfallrucksack legten die Einsatzkräfte dann den letzten Anstieg zu Fuß zurück, da der Zufahrtsweg mit einem Gatter fest versperrt war.

Vor Ort kümmerten sich die Retter um den 28-jährigen Münchner, der sich beim Holzhacken mit der Axt schwer am Fuß verletzt hatte. Mit dem Rettungsfahrzeug transportierten die Helfer den Verletzten direkt in den Schockraum des Krankenhauses. Dort wurde er für die Not-Operation vorbereitet.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Retter der Tölzer Bergwacht laut Weinhuber beendet. va/bw

