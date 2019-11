Unfall beim Überholen: Seat streift Lastwagen

Eine Verletzte und 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 6.55 Uhr bei Roßwies ereignete.

Bad Tölz- Laut Polizei befuhr ein 36-jähriger Sachsenkamer am Donnerstag mit seinem Seat die Staatsstraße 2072 von Geretsried kommend in Richtung Bad Tölz. Der Mann schloss zwischen Unterleiten und Roßwies auf einen VW Golf, gesteuert von einer 23-jährigen Königsdorferin, auf. Als kein Gegenverkehr kam, setzte er zum Überholen an und scherte vor dem VW wieder ein.

Als er jedoch den nun vor ihm fahrenden Lkw Daimler, gesteuert von einem 41-jährigen Mann aus Otzing (Landkreis Plattling) überholen wollte, geriet der Sachsenkamer beim Überholvorgang mit seinem rechten vorderen Kotflügel gegen die linke Fahrzeugseite des Lkw.

Seat schleudert nach Unfall von der Fahrbahn

Dadurch wurde der Seat auf die linke Fahrbahnseite geschleudert und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Die junge Frau im Golf legte aufgrund der Kollision der beiden anderen Fahrzeuge eine Vollbremsung ein. Dabei erlitt sie ein Schleudertrauma.

