Gas gegeben statt zu bremsen: Mercedes rutscht zehn Meter tiefen Hang hinunter

Einen Unfall an der Gaißacher Straße in Bad Tölz meldet die Polizei.

Unfall

Von Andreas Steppan schließen

Großer Schreck für eine 54-jährige Autofahrerin: Beim Parken in Bad Tölz verwechselte sie Gas- und Bremspedal. Das Auto geriet auf eine steile Böschung.

Bad Tölz - Eine Autofahrerin hat am Donnerstag beim Versuch einzuparken Gas- und Bremspedal verwechselt. Das hatte fatale Folgen: Ihr Mercedes rutschte zehn Meter steilen Hang hinab.

Bad Tölz: Beim Einparken in Graben gefahren

Nach Angabe der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr in der Gaißacher Straße. Dort wollte die 54-jährige Tölzerin ihr Auto auf einem Parkplatz abstellen. Weil sie versehentlich Gas gab, statt zu bremsen, fuhr sie in einen Graben, und das Auto schlitterte eine steile Böschung hinunter, bis es an einem Baumstumpf hängen blieb.

Die Tölzerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in die Asklepios- Stadtklinik. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Flurschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.