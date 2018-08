Unfall in der Fahrstunde: 50-Jähriger verletzt

Diese Lektion während einer Übungsfahrt war schmerzhaft: Ein Fahrschüler (50) ist am Mittwoch zwischen Roßwies und dem Gasthof Walgerfranz gestürzt und hat sich mittelschwer verletzt.

Bad Tölz - Nach Angaben der Polizei befuhr der Münchner gegen 17.20 Uhr auf der Kawasaki die Staatsstraße 2072 in Richtung Süden. In einer leichten Linkskurve geriet er auf Bankett, verlor die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er schlitterte in eine angrenzende Wiese, die laut Polizei immerhin „einen guten Auslauf bot“, und kam zu Fall. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (Schaden: 3000 Euro). Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in die die Asklepios-Stadtklinik.

