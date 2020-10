Unfall in Bad Tölz: Auf Ausflug mit dem Quad Kontrolle verloren

Mit dem Quad hat eine Ausflüglerin in Bad Tölz mehrere Metallpfosten umgefahren. Die Polizei geht davon aus, dass es ihrer Ungeübtheit lag.

Bad Tölz - Auf einem Quad-Ausflug hat eine Münchnerin (32) am Sonntag in Bad Tölz die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Laut Polizei fuhr die Frau bei einer geführten Tour als dritte in einer Kolonne von vier Quads. In der Wachterstraße zog das Gefährt nach ihren eigenen Angaben gegen 12.15 Uhr nach rechts, und sie fuhr auf den Bordstein.

Anschließend fuhr sie noch fünf metallene Pfosten um. Ein herumfliegendes Teil eines Metallpfostens beschädigte den Seat eines 31-Jährigen aus Dietramszell, der hinter der Gruppe herfuhr.

Am Unfall-Quad wurde kein technischer Defekt festgestellt

Das Quad wurde eingehend in Augenschein genommen, es konnte laut Polizei aber kein technischer Defekt gefunden werden. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Unfall auf fehlende Erfahrung und die bauartbedingten Straßenfahreigenschaften des Quads zurückzuführen seien.

Die 32-Jährige zog sich leichte Prellungen am Knie und Schürfwunden zu. Der Schaden am Seat, den Metallpfosten und am Quad summiert sich auf circa 1700 Euro.

