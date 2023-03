Unfallbilanz 2022: Weniger Tote und Schwerverletzte

Von: Andreas Steppan

Vorfahrt übersehen, hoher Sachschaden, eine Verletzte: Dieser Zusammenstoß im Dezember in Bad Heilbrunn war einer von 1483 Verkehrsunfällen, die sich 2022 im südlichen Landkreis ereigneten. © Feuerwehr Bad Heilbrunn/Archiv

Im Jahr 2022 krachte es im südlichen Landkreis etwas häufiger. Dabei kamen zwei Personen ums Leben. Allgemein geht die Anzahl der Verkehrstoten zurück.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auf den Straßen in Isarwinkel und Loisachtal ist jede Menge los. Das kann jeder bestätigen, der sich hier regelmäßig durch den Berufs- oder Ausflugsverkehr kämpft. Dass es dabei öfters kracht, bleibt nicht aus. Dennoch lassen sich aus der aktuellen Jahres-Unfallstatistik der Polizeiinspektion Bad Tölz und der Polizeistation Kochel am See auch halbwegs positive Entwicklungen ablesen. So sank 2022 erneut die Zahl der Verkehrstoten sowie der bei Unfällen Schwerverletzten im südlichen Landkreis.

Zahl der Verkehrstoten seit 2019 im südlichen Landkreis rückläufig

Schon im Vorjahr hatte die Zahl der Verkehrstoten mit drei einen Tiefststand erreicht. Zum Vergleich: 2020 waren im südlichen Landkreis sechs Verkehrstote gezählt worden, in den beiden Jahren davor je elf, und 2019 waren es neun. Im Vergleich dazu liegt die Zahl von zwei Verkehrstoten im Jahr 2022 auf sehr niedrigem Niveau. Das nimmt den einzelnen Fällen freilich nichts von ihrer individuellen Tragik. Die beiden tödlichen Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Tölzer Polizei ereigneten sich beide innerhalb weniger Wochen im Frühjahr. Es war in der Nacht zum 3. Mai, als ein Lenggrieser (47) auf seinem Motorrad auf der B472 durch Bad Heilbrunn fuhr. Er habe den dortigen Kreisverkehr übersehen, erinnert Lars Werner, Verkehrsexperte der Tölzer Polizei. Der Motorradfahrer touchierte den Randstein des Kreisverkehrs, kam ins Schleudern und wurde mit seiner Maschine über den Kreisverkehr katapultiert. Beim Aufprall erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Im Nachhinein habe eine Blutuntersuchung ergeben, dass der Mann 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte.

Weniger Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen im südlichen Landkreis

Bei dem zweiten Verkehrstoten handelt es sich um einen 76-Jährigen aus Holzkirchen, der am 27. Mai am Ortseingang von Bad Tölz ums Leben kam. Auf der B13 aus Richtung Holzkirchen hatte sich vor der Ampelanlage auf der Flinthöhe ein Rückstau gebildet. Der 76-Jährige fuhr mit seinem Roller an den wartenden Fahrzeugen vorbei, „schlängelte sich hindurch und kam zu Sturz“, wie es Werner beschreibt. Der Mann sei eine Stunde später im Krankenhaus gestorben.

Zurückgegangen ist vergangenes Jahr auch die Zahl der Menschen, die im südlichen Landkreis bei Verkehrsunfällen schwer verletzt wurden. Es waren 74 gegenüber 107 im Vorjahr – ein Minus um fast 29 Prozent. Dafür wurden mit 250 etwas mehr Personen leicht verletzt als 2021, da waren es 237. Insgesamt ereigneten sich vom 1. Januar bis 31. Dezember 253 Verkehrsunfälle mit Personenschaden (Vorjahr: 277). Insgesamt gab es im Zuständigkeitsbereich der Tölzer und Kochler Polizei vergangenes Jahr mehr Unfälle als 2021. Der Anstieg von 1462 auf 1483 fällt mit 21 Fällen oder 1,4 Prozent aber sehr überschaubar aus.

Häufige Unfallgründe: Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit

Repräsentativ sind die Tölzer Zahlen über den südlichen Landkreis hinaus aber nicht unbedingt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd, das außer für Bad Tölz-Wolfratshausen noch für acht weitere Landkreise sowie die kreisfreie Stadt Rosenheim zuständig ist, verzeichnete 2022 einen Anstieg der Verkehrsunfälle um 5,3 Prozent. Dabei stieg auch die Zahl der Verkehrstoten, nämlich um fünf auf 82 (plus 5,2 Prozent). Als Hauptunfallursachen nennt das Rosenheimer Präsidium überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Alkohol am Steuer. Diese beiden Faktoren seien für 29 beziehungsweise 14 Verkehrstote im Präsidiumsbereich verantwortlich.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, zu dem neben dem Bereich der Tölzer Polizeiinspektionen auch die Zuständigkeitsgebiete der Inspektionen Geretsried und Wolfratshausen zählen, ereigneten sich 2022 mit 3275 Unfällen 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Dabei gab es 670 Verletzte (minus 8,5 Prozent) und vier Tote (2021: sechs).

