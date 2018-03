Aufmerksamer Zeuge hilft der Polizei

Dank eines aufmerksamen Zeugens kann eine Unfallflucht in Bad Tölz geklärt werden.

Bad Tölz - Laut Polizei hatte eine Frau (23) aus Gaißach am Montag am Max-Höfler-Platz ihren schwarzen Golf vor einer Arztpraxis geparkt. Gegen 17 Uhr beobachtete ein Zeug, wie jemand in einem blauen Golf gegen den schwarzen Golf fuhr und sich dann aus dem Staub machte. Der Zeuge fotografierte die Schäden an beiden Autos, notierte sich das Kennzeichen und informierte die Gaißacherin nach deren Rückkehr zum Auto. Der blaue Golf gehört einer Benediktbeurerin (91). Die Polizei ermittelt, ob diese das Auto zum Unfallzeitpunkt auch gefahren ist. Deshalb werden noch Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Der Sachschaden an dem Auto der Gaißacherin liegt bei 750 Euro. (müh)