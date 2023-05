Unfallflucht: So hoch ist die Aufklärungsquote in Bad Tölz-Wolfratshausen

Von: Andreas Steppan

Kratzer in der Stoßstange: Ein typisches Schadensbild im Zusammenhang mit Fällen von Unfallflucht. Polizei klärte 41 Prozent der Fälle auf Wartepflicht von Pi mal Daumen einer halben Stunde © Burgi/dpa

In Bad Tölz-Wolfratshausen wurde 2022 nach einem Fünftel der gemeldeten Unfälle Fahrerflucht begangen. Die Polizei ist dann aber keineswegs chancenlos.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viel Aufsehen erregte dieser Tage ein Vorstoß aus dem FDP-geführten Bundesverkehrsministerium. Demnach soll geprüft werden, ob Fahrerflucht in Zukunft nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr als Straftat zu werten ist. Die Polizei im Landkreis möchte die Debatte politisch nicht beurteilen. Zumindest als „diskutabel“ bezeichnet Verkehrssachbearbeiter Lars Werner die Frage. Aus dem Alltag berichtet er jedenfalls, dass das Thema Unfallflucht ihn und seine Kollegen schwer beschäftigt. Die Erfolgsquote bei den Ermittlungen ist dabei höher, als mancher Unfallverursacher vielleicht spekuliert.

Polizei in Bad Tölz-Wolfratshausen registriert 647 Fälle von Unfallflucht

Lars Werner sitzt in der Polizeiinspektion Bad Tölz, ist aber bei übergreifenden Verkehrsthemen für den ganzen Landkreis zuständig. Von 3275 Verkehrsunfällen, die die Polizei 2022 in Bad Tölz-Wolfratshausen registriert habe, seien 647 mit einer Unfallflucht verbunden, erklärt Werner. „Das sind ungefähr 20 Prozent.“

Die Klassiker dabei seien Rempler auf dem Parkplatz oder Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr. In lediglich 22 Fällen stand eine Unfallflucht in Verbindung mit einem Personenschaden.

Die Geschädigten haben laut Werner eine klare Motivation, zur Polizei zu gehen: „um nicht auf dem Schaden sitzen zu bleiben“. Viele bräuchten ein Aktenzeichen, um den jeweiligen Schaden zu regulieren. Ersetzt bekomme man eine Reparatur in aller Regel aber nur mit Vollkasko-Versicherung – eventuell mit der Folge einer Hochstufung bei den Beiträgen. Deutlich besser ist es natürlich, der Verursacher wird ermittelt und man kann sich an dessen Versicherung wenden.

Polizei klärt 41 Prozent der Unfallfluchten auf

Doch gibt es eine Chance, denjenigen zu finden, der sich aus dem Staub gemacht hat? Von den 647 gemeldeten Fällen hat die Polizei nach Werners Angaben 264 aufgeklärt – also etwa 41 Prozent. Von den 22 Fällen mit Personenschäden klärte die Polizei sogar die Hälfte auf.

Als Ermittlungsansätze nennt Werner etwa Lackspuren oder Fahrzeugteile, die am Unfallort zurückbleiben. „Relativ oft finden wir ein Spiegelgehäuse.“ Darin sei eine Teilenummer eingraviert, die sich einem Hersteller oder sogar einem Fahrzeugtyp zuordnen lasse. „Wir können dann zum Beispiel sagen, dass das Verursacherfahrzeug ein blauer Golf, Baujahr 2015, war.“ In einigen Fällen seien auch Teilnummernschilder bekannt. Mit denen fordere die Polizei beim Kraftfahrzeug-Bundesamt Listen an. Eine wichtige Rolle spielen laut Werner zudem Zeugenaussagen, die teils nach Presseaufrufen hereinkommen. Anhand all dessen lasse sich die Zahl der in Frage kommenden Fahrzeuge oft so eingrenzen, dass die Polizei alle überprüfen kann.

Haben die Beamten einen Verdacht, „dann stehen wir in der Regel bei demjenigen vor der Tür“. Vor Ort zu erscheinen, sei zur „Spurensicherung“ nötig. Die Polizisten vergleichen Anstoßstellen und Lackabsplitterungen am Fahrzeug des möglichen Unfallverursachers.

Unfallflucht: Freiheitsstrafe bis drei Jahre

Sei ein Täter ermittelt, liege die Strafverfolgung in Händen der Staatsanwaltschaft. Das Gesetz sieht laut Werner für Unfallflucht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor. „Das habe ich aber selten erlebt.“ In der Regel gebe es eine Geldstrafe, abhängig von den Einkommensverhältnissen des Täters. Es sei ein Erfahrungswert, dass man mit „maximal einem Monatsgehalt“ zu rechnen habe, sagt Werner.

Im Einzelfall liege es im Ermessen der Staatsanwaltschaft, ein Verfahren einzustellen, wenn sich der Verursacher binnen 24 Stunden nach dem Unfall doch noch gemeldet habe. Das geht aber nur bei Unfällen außerhalb des fließenden Verkehrs und mit „nicht bedeutendem Schaden“. Doch wie Letzterer genau definiert ist, sei dehnbar. Kein Verfahren gebe es auch, wenn der Schaden nicht wahrnehmbar sei, wofür eine Grenze von etwa 50 Euro angesetzt werde.

Gesetzliche Wartepflicht von einer halben Stunde

Werner rät aber keinem Autofahrer, sich auf eine geringe Schadenshöhe zu verlassen. „Das kann man als Laie gar nicht abschätzen.“ Allein Autospiegel seien heute technisch so komplex, dass die Reparatur teurer wird.

Strafrechtlich auf der sicheren Seite sei man nur mit dem richtigen Verhalten. Hat man ein geparktes Auto touchiert, gelte eine „gesetzliche Wartepflicht von Pi mal Daumen einer halben Stunde“, so Werner. So lange müsse man vor Ort bleiben, um den Halter des beschädigten Fahrzeugs zu finden und ihm die eigenen Personalien mitzuteilen. „Parallel dazu muss man bei der Polizei anrufen und den Schaden melden.“ Die Polizei werde dann den Geschädigten ermitteln und anschreiben. Werner stellt klar: „Der Zettel an der Windschutzscheibe ist rechtlich nicht ausreichend.“

