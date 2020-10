Unfallflucht in Ellbach: Rindvieh gesucht

Wer hat den BMW beschädigt? Das Schadensbild an einem in Ellbach geparkten Auto könnte auf einen Täter tierischen Ursprungs hindeuten.

Ellbach - Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an seinem BMW entdeckte ein Ellbacher (69) am Donnerstag. Laut Polizei hatte er sein mit einer Schutzfolie bedecktes rotes Auto in der Schulstraße in Ellbach geparkt. Die Abdeckplane war zerrissen, der BMW wies zwei Dellen auf. Dem Schadensbild nach könnte eine Kuh oder ein Stier dafür verantwortlich sein. Ein Unfall durch einen anderen Autofahrer wurde ausgeschlossen. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Vorfall unter 0 80 41/76 10 60 entgegen

Lesen Sie auch:

Bad Tölz: Unter Drogen am Steuer

Unfall vor Supermarkt in Kochel: Motorradfahrer schwer verletzt

Polizei gelingt Schlag gegen die Drogenszene