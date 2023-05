Unfallflucht mit über 2,3 Promille: Polizei findet Tölzerin in massiv beschädigtem Pkw

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Deutlich zu viel getrunken hatte eine Tölzerin, die die Polizei am Samstag in ihrem massiv beschädigten Auto vorfand. © Symbolbild: Andreas Arnold/dpa

Möglicherweise einiges an Verwüstung hat eine Tölzer Autofahrerin hinterlassen. Ihr Auto wies jedenfalls erhebliche Schäden auf, als die Polizei die Betrunkene aufspürte.

Bad Tölz - Am Samstagabend gegen 19 Uhr wählte eine 27-jährige Gröbenzellerin den Polizeinotruf. Sie sei in Bad Tölz soeben Zeugin einer Verkehrsunfallflucht geworden, berichtete sie. So habe sie beobachtet, wie ein bereits erheblich beschädigter Pkw beim Befahren der Eichmühlstraße den Außenspiegel eines geparkten Golfs abgefahren hatte und dann in Richtung Innenstadt weitergefahren war.

Polizei entdeckt völlig demoliertes Tatfahrzeug auf Parkplatz

Das Tatfahrzeug, ein blauer Peugeot 207, wurde kurze Zeit später von einer Streife der Tölzer Polizei auf dem Parkplatz des nahe gelegenen Netto-Markts entdeckt. An dem Fahrzeug fehlte die Heckstoßstange, die beiden linken Reifen waren platt. Im Wagen saß eine 53-jährige Tölzerin.

Atemalkoholtest bei der Tölzerin ergibt 2,35 Promille

Nachdem ein Atemalkoholtest bei der Frau einen Wert von knapp 2,35 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme bei der Tölzerin veranlasst. Die Frau erwarten jetzt nach Angaben der Beamten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Zu Herkunft der Schäden an ihrem Wagen kann die Tölzerin keine Angaben machen

Zur Herkunft der weiteren Schäden an ihrem Fahrzeug konnte die Beschuldigte keine Angaben machen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0 80 41/76 10 60 zu melden.

