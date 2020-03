„Faktor Mensch“ bleibt größtes Risiko

Weniger Verletzte, mehr Tote: Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat die Unfallstatistik für das vergangene Jahr präsentiert.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Zahl der Unfälle im Landkreis ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben. Es gibt dazu eine gute und eine schlechte Nachricht: Die Zahl der Verletzten ist um fast 11 Prozent gesunken, die der Toten allerdings von 11 auf 13 gestiegen.

Die Verkehrsunfallbilanz des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd weist für 2019 3752 Unfälle (+ 0,4 Prozent) im Landkreis aus. „Jeder der 13 Verkehrstoten ist natürlich einer zu viel“, sagt Hauptkommissar Lars Werner von der Tölzer Polizeiinspektion zu der Steigerung im Jahresvergleich. Der polizeilichen Präventionsarbeit seien aber nun einmal Grenzen gesetzt. „Der Faktor Mensch ist nicht auszuschalten.“

Davon abgesehen hält es Werner für schwierig, die Unfallbilanz allein an den Negativzahlen festzumachen. Die Zahl der Verletzten sei zum Beispiel um fast 11 Prozent auf 729 zurückgegangen.

Auch der Blick auf die historische Entwicklung ist bei der Einordnung lohnend: 1984 wurde im Landkreis mit 38 Verkehrstoten der traurige Rekord aufgestellt.

Unfallschwerpunkt Kesselberg: Keine Todesopfer 2019

Bei der Frage nach den Unfallschwerpunkten im PI-Bereich nennt Werner als erstes den Kesselberg, wo im vergangenen Jahr aber glücklicherweise kein Todesopfer zu beklagen war. Zweifelsohne sei man mit den in den vergangenen Jahren durchgeführten Maßnahmen „auf dem richtigen Weg“, sagt Werner. Gemeint sind etwa die Leitschwellen am Mittelstreifen, die die ungeliebten Rüttelstreifen ablösten. Nach drei Jahren Testphase werde man im Frühjahr gemeinsam mit den Straßenbaubehörden zu entscheiden haben, ob die Regelung fortgeführt wird.

Neun Jahre macht Lars Werner den Job als Verkehrssachbearbeiter nun und verfolgt dabei die Geschehnisse am Kesselberg. Trotz aller Bemühungen rücke eine kleine Minderheit von Rasern die ganze Motorradszene in ein schlechtes Licht. Nach seiner persönlichen Meinung würde er deshalb ein Motorradverbot am Kesselberg befürworten. „Das muss aber die Politik entscheiden.“

Zwei Unfallschwerpunkte nennt Werners Wolfratshauser Kollege, Polizeihauptkommissar Tony Lechner. Zum einen die Einmündung der Pfaffenrieder Straße in den Autobahnzubringer. Dort gelte es weiterhin, die Tempo-60-Regelung konsequent zu überwachen. An der Ausfahrt Altstadt vom Autobahnzubringer auf die Staatsstraße 2370 sei derzeit noch eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern angeordnet. Das Landratsamt beabsichtige aber, nur noch Tempo 70 zuzulassen. Lechner: „Auch hier werden wir Geschwindigkeitskontrollen durchführen.“

Erfreulich findet Lechner ganz generell, dass Unfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im PI-Bereich um 12 Prozent zurückgegangen seien.

Eine interessante Entwicklung meldet Polizeihauptmeister Jürgen Geigenfeind von der PI Geretsried. An der Einmündung der Staatsstraße 2369 in die Johann-Sebastian-Bach-Straße sei die Rechtsabbiegerspur verkürzt worden. Paradoxerweise habe diese vermeintliche Verschlechterung zu einer besseren Sicht für die Autofahrer geführt, die in die Staatsstraße einbiegen wollen.

Tattenkofener Brücke bleibt „Hotspot“

Das sieht man auch an den Zahlen: Statt acht schweren Unfälle 2018 waren es im Folgejahr nur noch zwei. Geigenfeind: „Das hätten wir, ehrlich gesagt, auch nicht geglaubt.“

Zugenommen habe hingegen die Unfallzahl am „Hotspot Tattenkofener Brücke“. 30 Unfälle wurden 2019 gezählt (2018: 24). 25 davon waren Auffahrunfälle, was Geigenfeind bemerkenswert findet. Denn die Straßenbaubehörden haben in den vergangenen Jahren einige Anstrengungen unternommen, die Einfahrtsituation in die Staatsstraße 2072 zu entschärfen.

Stoppschild, Sichtschutz und Warnschild „Achtung Auffahrunfälle“ halfen nicht, sagt Geigenfeind. Zu viele Autofahrer hielten ihre Autos eben nicht an, sondern versuchten, sich rollend in die Kreuzung hineinzutasten. Plötzliche Bremsmanöver führten dann zu Auffahrunfällen. Glück im Unglück: 19 der 25 Auffahrunfälle waren Rempler ohne Personenschaden.

