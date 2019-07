Unfallverursacher parkte gleich daneben

Glück gehabt. Eine Lenggrieserin hatte den Verursacher eines Streifschadens an ihrem Wagen ganz schnell gefunden. Der Mercedes parkte neben ihrem Auto.

Lenggries - Wie die Polizei berichtet, parkte die 32-jährige Lenggrieserin am Freitag von 10 bis 10.30 Uhr ihren VW Touran in der Lenggrieser Gebhartgasse. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, sah sie sofort, dass der Touran einen Streifschaden an der linken Seite aufwies. Der rechts daneben geparkte Mercedes hatte am vorderen rechten Fahrzeugeck einen passenden Schaden.

Vermutlich hatte der Fahrer beim Einparken den Streifschaden verursacht. Er hatte aber weder eine Nachricht am geschädigten VW Touran angebracht noch die Polizei verständigt. Der Schaden am Touran beträgt etwa 2800 Euro, am Mercedes 1500 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Fahrer des Mercedes eingeleitet.

chs