„Ungewöhnliche Museumsstücke“: Dämonenjagd mit Hexenschemel

Den Hexenschemel aus neunerlei Holz für die Jagd nach dunklen Mächten. Daneben ein sogenannter „Suppenbrunzer“ (Nummer 6) und unten ein Schnapshund (12). © cs

Gut 10 000 Ausstellungsstücke hat das Tölzer Stadtmuseum im Depot. Der Tölzer Kurier stellt die ungewöhnlichsten Stücke der einzelnen Abteilungen vor und lässt Freunde der Historie ihre oft kuriose und fantastische Geschichte erzählen.

Bad Tölz – Kunstkammern, Kuriositätenkabinette, Panoptika nannten sich Ausstellungen, die in früheren Jahrhunderten reiche Fürsten und Händler einrichteten, um ihre Besucher mit ungewöhnlichen Objekten zu erstaunen. Da fanden sich Narwalzähne als Hörner des Einhorns, mechanische Apparate, die einen Schachspieler bewegten, und ungewöhnliche Tier- und Menschenpräparate neben astronomischen Geräten und Alchemie-Büchern.

Eine Sammlung von solch wunderlichen Dingen besitzt auch das Tölzer Stadtmuseum, die Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker bei der Neugestaltung des Hauses viel zu schade fand, um sie im Depot verschwinden zu lassen. Es sind kuriose Exponate, die frühere Antiquitätensammler aus Tölz aus nicht immer sicherer Quelle erwarben, wie Hinterstocker erzählt. Zu ihnen zählten etwa Max Hoefler und Peter Staudinger, der in der Schützenstraße gegenüber dem Krankenhaus (heute eine Arztpraxis) sogar ein kleines Privatmuseum unterhielt.

Der Nonnenspiegel sollte der Eitelkeit vorbeugen. © cs

Fast 100 Jahre später hat Elisabeth Hinterstocker mit den Stücken eine Kunstkammer im obersten Stock des Museums zusammengestellt. Am bestimmt kuriosesten Objekt schaut man fast vorbei, so gewöhnlich präsentiert es sich: Ein barocker kleiner Schemel, der unter einer Vitrine hervorlugt. Wenn man den Text dazu liest, wird man das gute Stück freilich mit ganz anderen Augen betrachten.

Es handelt sich um einen sogenannten Hexenschemel, der aus neunerlei Holz gearbeitet ist, nämlich Kirsche, Ahorn, Nussbaum, Rotbuche, Birne, Eibe, Ulme, Fichte und Weißbuche. Eine volkstümliche Erklärung für den Hexenschemel ist in einer alten Sage aus dem Tannheimer Tal zusammengefasst: Demnach müsse man in der Heiligen Nacht einen Schemel aus neunerlei Holz fertigen, dann den Backofen einheizen und den Schemel auf die Glut stellen. Schaue man nun während der Christmette, wenn zur Wandlung geläutet werde, in den Backofen hinein, sehe man die Hexen des Dorfes auf dem bewussten Schemel sitzen. Es folgt eine dringende Warnung: Wenn der Schemel nicht bis zum letzten Läuten verbrannt ist, dann wird der Neugierige von den Hexen zerrissen.

In einer Variante schaut der Hexenjäger durch ein Astloch in die hell erleuchtete Kirche und sitzt dabei auf dem Hexenschemel. So erkennt er alle Dorfhexen. Fällt er vor Schreck über die Erkenntnis, wer sich alles mit dunklen Mächten eingelassen hat, herab, ist er verloren.

Mittagsessen mit dem „Suppenbrunzer“

Elisabeth Hinterstocker weiß aber auch eine ganz nüchterne Erklärung für Hexenschemel. Im 19. Jahrhundert habe sich die Volkskunde als wissenschaftliches Fach etabliert. Man habe sich mit altem Brauchtum, Sagen und Kulturgeschichte intensiver auseinandergesetzt und solche Hexenschemel sogar neu angefertigt, um „eine Vorstellung von dem Objekt zu bekommen“. Hexen und Anhänger der schwarzen Magie wurden damit wohl nicht gejagt. Aber wer weiß...

In der „Kunstkammer“ sind noch eine Reihe erstaunlicher Objekte zu bewundern. Zum Beispiel ein „Suppenbrunzer“, der in der Biedermeier-Zeit auch als „Heilig-Geist-Kugel“ bekannt war. Die Glaskugeln mit Heilig-Geist-Tauben im Inneren hingen in Bayern über dem Tisch. Stieg der Dampf von warmen Mittagsgerichten (Suppen) auf, setzte er sich an der kühleren Glaskugel ab, kondensierte und tropfte wieder herunter.

Neben Kröten-Amuletten, Versteinerungen, Patronenresten aus der Schwedenzeit und einem in Formalin eingelegten Schwein-Anatomie-Präparat, wartet ein gut 300 Jahre alter Schnapshund vergeblich auf Nachschub. Wurde er ausgegossen, dann gluckerte und blubberte es. Die Hausherren amüsierten so ihre Tafelgäste.

Hl. Notburga mit Kopftuch von Schauspielerin Elisabeth Flickenschildt. © cs

Fast einen Meter groß ist eine über 200 Meter alte Gliederpuppe (Hl. Notburga), die in Bayern und Tirol als Patronin der Dienstmägde und Landwirtschaft galt und reich gekleidet bei Prozessionen mitgeführt wurden. Das Besondere an der Tölzer Notburga. Sie stammt aus dem Nachlass der Hamburger Schauspielerin Elisabeth Flickenschildt (1905 – 1977), die im ernsten Theaterfach unter Gustav Gründgens genauso gefragt war, wie im Fernsehen als Darstellerin bei den Edgar-Wallace-Filmen. Ihre hl. Notburga zeigt eine ganz persönliche Note der Flickenschildt. Sie trägt nämlich genau wie die Schauspielerin ein Kopftuch.

Caligula-Münzen aus dem Tölzer Bürgergarten

Daneben hängt ein Nonnenspiegel aus dem 18. Jahrhundert. Die aufgebrachten Malereien (hier die Opferung Isaaks) sollte den Wunsch, sich im Spiegel anzuschauen kaschieren. Das Verbot, sich im Spiegel anzuschauen, wurde durch den Vorwand der Heiligenverehrung geschickt und ungestraft umgangen.

Noch ein Ausstellungsstück des Tölzer Panoptikums sind die zwei Römermünzen, die in Tölz vermutlich im Bereich des Bürgergartens gefunden wurden. Sie zeigen Gaius Cäsar Germanicus, besser bekannt als Kaiser Caligula, und sind gut 2000 Jahre alt. Der Fund in Tölz, so die Museumsleiterin, berechtigt indes nichts zu der Annahme, dass es Tölz einmal eine römische Ansiedlung gab, wie man in Tölzer Ortshistorikerkreisen vor 150 Jahren nur allzu gerne glauben wollte und sogar eine Römergasse benannte. Vielleicht hat ein reisender Händler die Münzen einst verloren oder sie wurden erworben. (Von Christoph Schnitzer)

