Ungewöhnliche Museumsstücke : Die meistgestohlenen Ausstellungsobjekte

Diese Handschuhe sind fast 300 Jahre alt. Sie gehörten dem Panduren-Hauptmann Christian Gondola und wurden bei einem Überfall erbeutet © cs

Im Rahmen einer historischen Serie stellt unsere Zeitung in unregelmäßigen Abständen ungewöhnliche Ausstellungobjekte im Tölzer Stadtmuesum vor. Diesmal: Die Handschuhe des Pandurenhauptmanns Gondola

Bad Tölz - Kaum zu glauben: Gut 10 000 Ausstellungsstücke hat das Tölzer Stadtmuseum im Depot. Etwa ein Viertel davon hat es in die Dauerausstellung geschafft und wird nach langem Umbau im neu gestalteten Museum in der oberen Marktstraße präsentiert. In einer Serie stellt der Tölzer Kurier die ungewöhnlichsten Stücke der einzelnen Abteilungen vor und lässt Freunde der Tölzer Historie ihre oft kuriose und fantastische Geschichte erzählen.

Es gibt eine nette Anekdote von Therese Kniegl, der langjährigen Leiterin des Tölzer Heimatmuseum, als es noch im ehemaligen Schütt-Haus am Schloßplatz untergebracht war. Da wurden die wertvollen alten Handschuhe des berüchtigten Panduren-Hauptmanns Christian Gondola aus dem Museum gestohlen. Kniegl kannte ihre Pappenheimer und ahnte, wer sich diese „Reliquien“ des bayerischen Widerstands gegen die österreichische Besatzung unter den Nagel gerissen hatte. Tatsächlich hingen sie im Hausgang des Diebs und waren kurz darauf wieder im Museum.

Wertvolle Handschuhe aus dem Museum gestoglen

Handschuhe wie auch Gondolas Säbel gehörten zu den am häufigsten gestohlenen Objekten des Museums, wie heute in der Abteilung „Tölzer Schloss und Adel“ im zweiten Stock nachzulesen ist. Während die Handschuhe aus Rauleder mit wunderbarer auch heute noch glänzender Silber-Buillon-Stickerei eines der geschichtsträchtigsten Prunkstücke des Hauses sind, blieb der Säbel nach dem jüngsten Diebstahl Anfang der 1990er-Jahre verschwunden. Einen Verdacht bezüglich des auswärtigen Täters gibt es, es lässt sich aber nicht beweisen.

Was es mit den Handschuhen und dem Säbel auf sich hat, kann am besten die heutige Stadtmuseums-Leiterin Elisabeth Hinterstocker erzählen. Gondola war Adjutant des gefürchteten kaiserlichen Oberst Franz von Trenck, der im Jahr 1742 mit seinen aus ungarischen und slawischen Milizen bestehenden Panduren in Tölz einmarschierte.

Handschuhe aus Abteilung „Tölter Schloss und Adel“

Die Hintergrundkulisse bildete der österreichische Erbfolgekrieg, in dem die Bayern kräftig mitmischten. Gegen ihre Ansprüche wurden die rund 1000 Trenck’schen Panduren in Marsch gesetzt. Und der Isarwinkel sollte zu einem Hauptschauplatz der Kämpfe werden. Plünderungen, Brandstiftungen, Totschlag und Erpressungen sind aus jenen Monaten der Besatzung verbürgt.

So soll der Säbel Gondolas ausgesehen haben. © cs

Am 12. April 1742 zog auch Christian Gondola mit einigen Panduren, reicher Beute sowie Trencks Kurtisane im Gefolge nach München ab. Im Dietramszeller Wald, nördlich von Tölz, nahmen Bauerssöhne aus der Umgebung Rache für die vielen Gräueltaten. Sie erschossen Gondola und erschlugen fünf Panduren. Der tote Hauptmann wurde der Überlieferung nach an der Kirchbichler Kirche bestattet. Die anderen toten Freischärler mussten mit einem Massengrab vorlieb nehmen. Trenck nahm für diesen mutigen Überfall bei weiteren Einfällen 1743 blutige Rache. Im Roman „Die schöne Tölzerin“ von Karl Weinberger ist jene Zeit übrigens erzählerisch verarbeitet worden.

Säbel und Handschuhe nach Tölz gebracht

Säbel und Handschuhe wurden laut Kirchbichler Chronik von einem der Bauerssöhne (Hahnbauer) später nach Tölz gebracht. 1840 wurde der Säbel bei einem Umbau im „Fagnerbräu“ wieder entdeckt. Es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte: 1907 veröffentlichte der zu seiner Zeit durchaus bekannte deutsche Reformpädagoge Ludwig Gurlitt sein Buch „Der Verkehr mit meinen Kindern“. Darin beschreibt er, wie er seine Erziehungsgrundsätze in der eigenen Familie umsetzte. Etwa mit lehrreichen und spannenden Wanderungen. Ein ganzes Kapitel ist Bad Tölz gewidmet. Gurlitt illustriert den Text mit zahlreichen eigenen sowie Zeichnungen seiner recht begabten Kinder. Zu den Tölzer Besonderheiten gehören neben Architekturdetails auch Grabsteine des alten Friedhofs an der Franziskanerkirche sowie eben auch der Gondola-Säbel. Gurlitt zeichnet bei der Gelegenheit „das Pandurenschwert“ und die Gravur. Sie zeigt laut Gurlitt einen „Kerl mit langem Schnauzbart“, der „breitbeinig und herausfordernd dasteht“.

Und noch einen bemerkenswerten Nachtrag gibt es. Im Februar 1973 war im Fernsehen eine sechsteilige Reihe über den Pandurenoberst Trenck zu sehen. Darin wird mehrfach das Testament des 1749 gestorbenen Offiziers erwähnt. Der Tölzer Kurier zitiert in der Folge den Chamer Heimatforscher Johann Brunner, der herausbekommen hat, dass Trenck über 30 000 Gulden für den von seinen Panduren schwer heimgesuchten Ort Cham sowie den Isarwinkel hinterließ. Es sollte ein Spital errichtet werden. Der Stifters Wille sei von Kaiser Franz I. nicht erfüllt worden, und das Geld der Wiener Armenkasse zugewiesen worden. Der Tölzer Kurier titelte seinen Bericht 1973 ironisch mit: „Die Stadt Wien steht bei Lenggries in der Kreide.“ (Christoph Schnitzer)

