Ungewöhnliches neues Geschäft: Ein Hauch von Lettland in Bad Tölz

Ein ungewöhnlicher Laden hat kürzlich an der Tölzer Badstraße eröffnet. Es ist ein Geschäft für lettische Spezialitäten.

Bad Tölz–„Ich wollte so etwas schon lange machen“, sagt Inhaberin Sandra Balcere. „Ich wollte, dass die Menschen in Deutschland die Köstlichkeiten aus meinem Heimatland kennenlernen.“ Bislang fehlten der Lettin die Räumlichkeiten. Diese hat sie im Dezember vergangenen Jahres gefunden. Die Eröffnung zog sich aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen etwas hin.

Die ersten Wochen in ihrem Geschäft mit lettischen Spezialitäten liefen schon ganz gut, sagt Balcere, die seit etwas mehr als einem Jahr in Tölz wohnt und über drei Jahre lang in der Kurstadt in der Gastronomie gearbeitet hat. „Ich habe bei lettischen Leuten Werbung gemacht. Sie sind schon aus Stuttgart, München und Österreich zu mir gekommen.“ Nach ihrer Auskunft sei dies der einzige lettische Laden in ganz Deutschland.

Lettische Spezialitäten: Hirsch, Roggenmehlbrot und geräucherte Pastete

Was sind nun die besonderen Spezialitäten, die man aus Lettland kennen muss? „Ich habe nur das Beste“, sagt Balcere lachend. Bei ihr findet man hauptsächlich Bio-Produkte. „Was die Leute hier kennenlernen müssen, ist das spezielle Roggenmehlbrot“, sagt sie. „Das ist ein ganz dunkles Brot und sehr gesund. Es schmeckt auch einfach nur mit Butter.“ Im Angebot sind auch verschiedene Sorten Chips, Brötchen, Kekse, Süßigkeiten aus Beeren oder Snacks und Soßen.

Viele Lebensmittel sind geräuchert: So kann man bei Sandra Balcere geräucherte Fisch-Pastete erwerben oder Hirschfleisch und Hirschpasteten mit Preiselbeeren. Es gibt Rindfleisch in Dosen und geräucherte Wurst. „Aber auch nicht geräucherte Lebensmittel“, fügt sie an.

Die eingelegten Gurken bereitet die Familie vor

Verschiedene Käsesorten stehen im Regal. Diese sind mit Kümmel, Tomaten und Basilikum erhältlich oder scharf. Ziegenkäse mit und ohne Knoblauch gehört zum Sortiment. Besonderheiten sind auch eine saure Sahne aus Lettland, Quark, Kefir und die spezielle Mayonnaise. „Die schmeckt ganz anders als die, die man in Deutschland kennt.“ Viele der Produkte seien zudem glutenfrei. Die Lebensmittel bezieht Sandra Balcere direkt aus Lettland. In Glas eingelegte und gewürzte Gurken bereitet ihre Familie in der Heimat vor.

