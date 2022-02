Unglücksabend für 28-Jährigen in der Tölzer Marktstraße

Geld entwendet und Auto beschädigt: Ein 28-Jähriger wandte sich daher an die Polizei © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine ganze Menge Pech hatte ein 28-Jähriger am Freitagabend in Bad Tölz: Erst wurde ihm Geld gestohlen, dann auch noch sein Auto zerstört.

Bad Tölz – Keinen guten Abend erwischte ein Geretsrieder (28) am Freitag. Laut Polizei wollte er gegen 22.45 Uhr in der Commerzbank in der Marktstraße Geld einzahlen. Da er aber erheblich alkoholisiert war, gelang ihm das nicht. Also sprach er einen Passanten an und bat um Hilfe. Wie der Geretsrieder später bei der Polizei angab, nutzte der Fremde das aus und entwendete 210 Euro.

Als der 28-Jährige dann wieder zurück zu seinem Auto ging, das er nahe der Marktstraße geparkt hatte, schlugen gerade zwei männliche Täter, die am Auto vorbeigingen, die Scheibe der Fahrertüre ein. Schaden: etwa 2000 Euro.

