„Uns stinkt‘s“: Anwohner klagen über nächtliche Feiern an der Isar

Lärm, Müll, Alkohol und Drogen: Die Anwohner der Königsdorfer Straße und der Fröhlichgasse in Bad Tölz klagen über Auswüchse bei nächtlichen Partys an der Isar.

Bad Tölz– „Irgendwann“, sagt Jutta Müller, habe sie sich nicht mehr beherrschen können und sei auf einen der Jugendlichen, der locker einen Kopf größer war als sie, losgegangen. Der habe nur gemurmelt, mit Frauen schlage er sich nicht. Dafür hatte sich die resolute 68-Jährige zuvor immer wieder Beleidigungen anhören müssen, weil sie sich über die nächtlichen Wildbiesler vor und auf ihrem Grundstück beschwerte. „Fotze“, „Hure“ und „Schlampe“ – „solche Begriffe waren das. Schreiben Sie das ruhig“, sagt sie zornig. Ein Dutzend Anwohner aus Königsdorfer Straße und Fröhlichgasse sitzt in die Redaktion, um sich über die „nächtlichen Zustände“ in diesem Party-Sommer an der Isar zu beschweren. Ihr Fazit: „Uns stinkt’s.“

An schönen warmen Abenden seien es 30 bis 50 Jugendliche, die die Nacht zum Tag machen, sagt Stephan Riege, „an manchen Abenden auch mal deutlich mehr als 200.“ Feiern, das heiße Alkohol in großen Mengen und „wohl auch viele Drogen“. Dazu extrem laute Musik bis in die Morgenstunden.

Lesen Sie auch: Segeljungs stranden auf Jamaika: Dann bekommen sie Angebot, das sie nicht ausschlagen können

„Das ist erst in den letzten Jahren so schlimm geworden“, meint Hans Ranhart kopfschüttelnd. Am Morgen sei die Promenade dann eine einzige Müllkippe und übersät mit Zigaretten, Glasscherben, Essenrückständen und undefinierbaren Partyrelikten. Und zwar nicht nur auf Wegen und in den Wiesen, ergänzt Antonetta Fröhlich, sondern auch am Kinderspielplatz. „Und da sollen dann Kinder spielen.“

Anwohnern an der Isar stinkt‘s: So sieht es dort nach den Party aus Zur Fotostrecke

Dazu kommt das Toilettenproblem. Die Jugendlichen nützen die Büsche und Gärten der Anwohner für kleine und große Geschäfte. Beschwerden würden von den zumeist erheblich Berauschten mit großer Aggressivität begegnet. Sie sei auch schon angespuckt worden, erzählt Christine Duldinger und: „Die schmeißen auch mit Steinen.“

Auf der anderen Isarseite hören Hanspeter Kiesl und Margot Strötz bisher vor allem den Musiklärm, der über den Fluss schallt. Aber auch das Taubenloch werde zunehmend zum In-Treff. Strötz vermietet im nahen Malerhaus Ferienwohnungen und wundert sich über die Untätigkeit der Stadt. „Da geht’s auch um den Tourismus.“ Man könne riechen, dass da gekifft werde. Ihr Gäste trauten sich teilweise abends nicht mehr über die Isarpromenade oder durchs Taubenloch zu gehen. Und jetzt, sagt Strötz, soll auch noch das Taubenloch ausgebaut und zur „Bespaßung freigegeben werden“. Kiesl sieht die geplante Öffnung des Taubenloch-Parks zur Isar hin mit der Abholzung der Buchenhecke skeptisch. „Es darf in Tölz wohl keine ruhigen Ecken mehr geben.“

Lesen Sie auch: Kinderwagen stürzt Hang hinunter

Natürlich hat man sich beschwert. Bei Bauhofmitarbeitern, der Stadt und der Polizei. „Da kommt dann schon ein Streifenwagen“, sagt Duldinger, „der fährt mit Scheinwerfer durch, keiner steigt aus. Die Jugendlichen verschwinden und kaum ist die Polizei weg, sind sie wieder da.“ – „Die wissen“, fügt Ranhart an, „dass die Polizei unterbesetzt ist“. Was tun? Die Gruppe ist sich einig, dass mehr Kontrollen und drastische Bußgelder helfen würden. Riege hat in der Sache auch das Rathaus sowie die Bürgermeisterkandidaten angeschrieben.

Der Tölzer Polizeichef Florian Benedikt weiß zwar, „dass da unten ein Hotspot entstanden ist“. Aber die Zustände, so wie hier geschildert, seien ihm neu. Benedikt hat nachzählen lassen. Rund zehnmal sei man seit April von Anliegern angerufen worden. Meist sei es um Ruhestörung gegangen. Nach Drogen habe man einmal gesucht, aber nichts gefunden. Von Beleidigungen, Steinwürfen und ähnlichem weiß Benedikt nichts. Klar sei aber, „dass im Fall, dass Anwohner so massiv eingeschränkt werden, das nicht mehr hinzunehmen ist. Dann muss die Polizei gerufen werden.“ Das wirkt auch, sagt Riege. Vor zwei Wochen, wurden von den zu Hilfe gerufenen Beamten Personalien aufgenommen. „Dann war Ruhe. Das muss viel öfter passieren.“

Lesen Sie auch: Obstpressen: Darum drücken die Betreiber auch mal ein Auge zu

Das werde es auch, sagt Bürgermeister Josef Janker, der Auswüchse „an den 15 bis 20 warmen Abenden heuer“ bestätigt und bei allem Verständnis für das Feierbedürfnis der Jugend auch die Klagen der Anlieger über die Folgen der Spaßgesellschaft nachvollziehen kann. Und auch Janker ist genervt. Die Stadt habe etwa an der Promenade eigens größere Mülleimer aufstellen, um der Partyabfallflut Herr zu werden. Die Folge: „Die Müllbehälter waren halbleer, der Müll lag daneben.“

Zwei Vorschläge hat das Stadtoberhaupt. Er habe mit dem Leiter der Tölzer Polizei vereinbart, dass ab kommenden Jahr regelmäßige gemeinsame Streifengänge des Ordnungsamts und der Polizei in den Feier-Monaten im Sommer sowie an den Abenden vor den Ferien durchgeführt werden. Polizeibeamte dürfen Personalien aufnehmen. „Ein Sicherheitsdienst darf das nicht.“ Was die Sorge der Taubenloch-Anlieger betrifft, kündigt Janker an, dass man mit einer entsprechenden Beleuchtung in dem kleinen Park dafür sorgen werde, „dass die Aufenthaltsqualität nicht so groß ist“.

Janker rät den Anliegern auch zur Selbsthilfe. „Ich würde mir sofort Bewegungsmelder und -strahler im Garten installieren. Dazu Kameras.“ Keiner lasse sich gerne beim Bieseln filmen. Von einer Sicherheitswacht, wie es sie in Geretsried, Wolfratshausen und Weilheim gibt, hält Janker nicht so viel. Die Rechtslage sei schwierig, und die Kompetenzen beschränkt. „Lieber die Polizei anrufen!“

Wenn sich die Zustände kommendes Jahr nicht besserten, müssten der nächste Bürgermeister und Stadtrat aber über das Thema diskutieren.

von Christoph Schnitzer