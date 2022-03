Unterbringung von Kriegsflüchtlingen: Praktische Probleme und offene Fragen

Von: Andreas Steppan

Ein Zelt und ein Bürocontainer als separate Anlaufstelle für Geflüchtete sind bereits im ehemaligen Kasernenkarree nahe dem Landratsamt aufgestellt worden. © Arndt Pröhl

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat bis Montagmorgen insgesamt 880 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Bald könnten die Kapazitäten aber eng werden. Ein Lagebericht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Landkreis könnte bereits Ende der Woche an die Grenzen seiner Kapazitäten stoßen, um Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. „Dann dürften wir die Marke von 1000 Menschen erreicht haben“, erklärte Theresa Deselaers, Abteilungsleiterin für Soziale Angelegenheiten im Landratsamt, am Montagnachmittag vor den Mitgliedern des Kreisausschusses.

In einem kurzen Lagebericht sagte sie, dass der Landkreis bis Montagmorgen 880 Kriegsflüchtlinge untergebracht habe: in den beiden Erstanlaufstellen in den Turnhallen der Mittelschule Geretsried und des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums Bad Tölz, in Privatwohnungen, Jugendherbergen und Hotels. „Davon sind 418 Kinder und Jugendliche.“

Etwa die Hälfte der untergebrachten Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche

Die Geflüchteten gelangen ihr zufolge auf zwei Wegen nach Bad Tölz-Wolfratshausen. Zum einen komme alle vier Tage ein Bus mit jeweils bis zu 50 Personen an, die dem Landkreis von der Regierung von Oberbayern zugeteilt werden. Weitere 100 bis 200 Menschen pro Woche gelangen Deselaers zufolge mehr oder weniger eigenständig in den Landkreis. „Sie kommen mit dem Auto hierher, über Hilfsorganisationen oder private Kontakte“, sagte Landrat Josef Niedermaier.

Ein Unterschied zum Flüchtlingszustrom ab 2015 sei, dass die Menschen aus der Ukraine in Deutschland keine Wohnsitzauflage haben, erklärte Deselaers. Das heißt, sie können sich frei in der Republik bewegen. Daher sei es etwas schwierig, den genauen Überblick über Zu- und Wegzüge zu behalten. Viele Geflüchtete „stehen dann wörtlich beim Landratsamt vor der Tür“, sagte Niedermaier. Die Geflüchteten werden bei der Kreisbehörde vorstellig, um sich registrieren zu lassen oder Sozialleistungen geltend zu machen. An manchen Tagen sei es eine dreistellige Zahl an Personen, die zum Landratsamt komme. Für sie wurde im ehemaligen Kasernenkarree bereits ein Zelt und ein Bürocontainer als separate Anlaufstelle aufgestellt.

Ukrainische Lehrer und Erzieher sollen sich melden

Damit die Angekommenen hier erst einmal ihren Lebensunterhalt bestreiten können, stehen ihnen Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu. Niedermaier berichtete, dass die Auszahlung durchaus mit praktischen Problemen verbunden sei. Für Ukrainer würden hohe Hürden gelten, um ein Bankkonto in Deutschland zu eröffnen, da ihr Land als Hort der Geldwäsche angesehen werde. Um die Auszahlung in bar vorzunehmen, sei es für das Landratsamt aber gar nicht so einfach, die nötigen Bargeldbestände zu beschaffen. Ein „ganz, ganz großes Dankeschön“ sprach Niedermaier allen Menschen aus, die Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung stellen. Kurz zuvor in der Sitzung hatte er es in anderem Zusammenhang aber auch als „sehr überraschend“ bezeichnet, wie viel Wohnraumpotenzial es im Landkreis offenbar doch gibt. Zum Thema Wohnungsnot hatte er gesagt: „Wir hatten noch nie so viel Wohnraum wie jetzt – vor allem so viel Wohnraum pro Kopf.“ Hätten in den 1980er-Jahren im Schnitt noch jedem Landkreis-Bürger 23 Quadratmeter zur Verfügung gestanden, seien es heute „weit über 50 Quadratmeter pro Person“. Der Wohnraum werde „aus Wohlstandsgründen nicht genutzt“. Er wolle „niemanden kritisieren“, sagte Niedermaier.

Und doch sei es erstaunlich, wie es gelungen sei, binnen drei Wochen 1000 Menschen in teils möbliertem ungenutztem Wohnraum unterzubringen. „Wir haben ein Problem, wie der Wohnraum bei uns genutzt wird, und wir brauchen den Mut, das gesellschaftlich zu diskutieren“. Zurück zur aktuellen Flüchtlingslage: Was den angebotenen Wohnraum betreffe, sei das Ende der Ressourcen „irgendwann absehbar“, so Niedermaier. Das gelte aber nicht für das Ende des Flüchtlingszustroms. Das Szenario, dass auf den Landkreis 1200 Geflüchtete entfallen könnten, hält der Landrat für „Makulatur“. „Ich gehe vom Drei- bis Vierfachen aus.“ Offen sind laut Theresa Deselaers weiterhin viele Fragen zur Betreuung der Kinder. An den Schulen wolle der Freistaat „Willkommensklassen“ einrichten, in denen die Kinder zunächst eine Tagesstruktur erhalten und „unterrichtfähig“ gemacht werden.

Probleme zeichnen sich im Kindergartenbereich ab

Der Freistaat habe die Schulämter aufgefordert, dafür auch pensionierte Lehrer zu akquirieren. Die seien, sofern sie noch arbeiten können, im Landkreis allerdings häufig ohnehin schon im Einsatz, weil es allgemein an Lehrkräften mangle. Auch ukrainische Lehrer und Erzieher seien aufgerufen, sich zu melden. Niedermaier berichtete aber auch, dass viele ukrainische Kinder noch immer aus der Ferne am heimatlichen Online-Unterricht teilnähmen, „Sie sind uns beim digitalen Unterricht weit voraus.“ „Große Probleme“ werde es noch im Kindergartenbereich geben, sagte Deselaers. „Wir haben schon zu wenig Kitaplätze für die einheimischen Kinder. Eine einheitliche Lösung für den Landkreis wird noch gesucht.“ Dazu sei eine Arbeitsgruppe „Schule und Migration“ mit Mitgliedern aus dem Schulamt, dem Jugendamt und aus allen Schularten wiederbelebt worden.

