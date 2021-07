Unternehmerumfrage im Landkreis: Mangel an Wohnraum, Fachkräften und Flächen

Gesamtzufriedenheit mit Standort ist „noch gut“

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Wie geht es den Betrieben im Landkreis in der Corona-Krise? Das war aber nur ein Thema, das bei der großen Unternehmerbefragung abgeklopft wurde.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Initiiert hatte das Ganze wie vor fünf Jahren die Wirtschaftsförderung des Landkreises – gemeinsam mit den Kollegen in den drei Städten. Schon 2016 war die Rücklaufquote der Fragebögen mit 32 Prozent gut – heuer waren es sogar 35 Prozent. „Für dieses Interesse, und dass Sie sich in der Pandemie dafür Zeit genommen haben, herzlichen Dank“, sagte Landrat Josef Niedermaier am Mittwoch, als die Ergebnisse vorgestellt wurden. Für die Wirtschaftsförderung sei es „extrem wichtig, einen Überblick zu haben, was die größten Herausforderungen für die Betriebe sind“.

542 Unternehmen im Landkreis haben den Fragebogen ausgefüllt

Und die liegen nicht nur in der Pandemie, wie die Ergebnisse zeigten, die Josef Rother von der beauftragten Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung (GEFAK) zusammenfasste. „Wir haben eine Vielfalt von Themen abgefragt.“ 542 Unternehmen – viele aus dem Handwerk und dem Dienstleistungssektor – füllten die Fragebögen aus. „Über 40 Prozent sind Kleinbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten. Sie sind die klassische Klientel der Wirtschaftsförderung“, so Rother. Denn die größeren Unternehmen wüssten sich oft selbst zu helfen. Aber auch von denen machten einige mit: 20 Betriebe mit über 100 Mitarbeitern beteiligten sich.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist immer wieder Thema

Bei den Standortfaktoren bewerten die Firmen die überörtlich und örtliche Straßenanbindung sowie die Nähe zu den Hauptkunden positiv. Schlechter schneidet die Flughafen- und Schienenanbindung ab sowie die Verfügbarkeit und das Preisniveau von Wohnflächen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum kommt als Thema immer wieder vor – beispielsweise sehen viele Unternehmer darin auch einen der Gründe, warum es immer schwerer wird, Fachkräfte zu finden. Die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften wird von den Unternehmen gerade mal mit einer 3,4 bewertet – auf einer Skala, die bis 5 (sehr schlecht) reicht. Auch die Nähe zu Hochschulen vermissen viele. Gut bewertet werden dagegen das Schulangebot, die Nahversorgung sowie das Kultur- und Freizeitangebot. Unterm Strich liegt die Gesamtzufriedenheit mit dem Standort bei 2,27. „Also noch bei gut“, sagte Rother. Es ist übrigens der absolut identische Wert wie 2016.

Immer wichtiger wird den Unternehmen eine gute Breitband- und Mobilfunkversorgung

Es gibt einige Punkte, die bei der Bewertung des Standorts immer wichtiger werden. Dazu zählen eine gute Mobilfunk- und Internetversorgung. Da die Umfrage nicht anonym durchgeführt wurde, könne man nun auf einer Karte genau sehen, wo die Unzufriedenheit beispielsweise mit dem Breitbandausbau besonders groß ist – hier könnte die Wirtschaftsförderung tätig werden, so Rother.

60 Prozent der Betriebe haben negative Auswirkungen durch die Corona-Krise

Interessant ist auch die Auswertung des Fragenbereichs zu Corona. „60 Prozent der Betriebe spüren negative Auswirkungen“, so Rother – durch den Ausfall von Kunden, Aufträgen oder Veranstaltungen. „Viele hätten sicher einen höheren Wert erwartet.“ Tatsächlich „hat sich aber auch eine ganze Reihe von Betrieben trotz oder wegen Corona gut entwickelt“. 29 Prozent haben keine Auswirkungen durch Corona, 9 Prozent positive, 1,4 Prozent sogar sehr positive. Rother hatte noch eine gute Botschaft: Nur 3,9 Prozent sind von Insolvenz bedroht.

2500 Beschäftige waren oder sind in Kurzarbeit

Und noch eine gute Nachricht: Obwohl ein Großteil der Firmen (55,4 Prozent) mit Umsatzrückgängen kämpfte, gab es nur bei 17,6 Prozent einen Stellenabbau. Das ist vor allem dem Mittel der Kurzarbeit zu verdanken, die gut 42 Prozent der Betriebe einführten. Rund 2500 Beschäftigte befanden sich in Kurzarbeit. 41 Prozent der Betriebe stockten aber das Kurzarbeitergeld aus eigener Tasche auf.

Viele Unternehmen haben Entwicklungspläne - und brauchten dafür 17 Hektar Grund

Auch nach den künftigen Entwicklungsplänen wurden die Betriebe gefragt – und davon gibt es einige. Viele planen die Einführung neuer Produkte, Neueinstellungen und Standortmodernisierungen, wollen aber auch Klimaschutzmaßnahmen umsetzen und regionale Liefer- und Absatzbeziehungen ausbauen. 7 Prozent geben an, über eine Standortverlagerung nachzudenken. „Hier ist es besonders wertvoll, dass die Befragung nicht anonym war“, sagte Rother. Auf diese Unternehmen könnte die Wirtschaftsförderung gezielt zugehen, damit sie und die 700 daran hängenden Arbeitsplätze dem Landkreis nicht verloren gehen. Weitere große Herausforderung wird das Ausweisen neuer Gewerbeflächen sein. Denn über 22 Prozent der Befragten haben hier in den nächsten Jahren Bedarf. Insgesamt gehe es „um mehr als 17 Hektar“, so Rother. Weitere Baustelle: Fast die Hälfte der Firmen braucht Fachkräfte – und die benötigen eben bezahlbaren Wohnraum.

Zahlen aus der Untersuchung sollen online veröffentlicht werden

Die Zusammenfassung der Befragung bietet noch eine ganze Fülle von interessanten Zahlen. „Wir stellen sie online“, versprach Kreis-Wirtschaftsförderer Andreas Roß. Interessant übrigens auch, dass die Präsentation als Hybridveranstaltung angeboten wurde. Ein Teil der Zuhörer war ins Landratsamt gekommen, der andere nahm via Videostream teil.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.