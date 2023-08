Unüberwindliche Hürde vor der Post: Kritik an mangelnder Barrierefreiheit

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Stufen vor der Postfiliale an der Sachsenkamer Straße stellen Behinderte vor Probleme. © arp

Eine Tölzerin beklagt, dass die neue Postfiliale an der Sachsenkamer Straße nicht barrierefrei zugänglich ist. Die Post verspricht, die Situation zu prüfen. Ralph Seifert, der Behindertenbeauftragte des Landkreises, wünscht sich mehr Sensibilität für dieses Thema.

Bad Tölz – Die Alltagssituation kennt jeder: Der Paketbote kommt ausgerechnet dann, wenn man gerade mal kurz nicht zu Hause ist. Mit einem gelben Zettel, den er im Briefkasten hinterlässt, muss man dann zur nächsten Postfiliale, um das Päckchen abzuholen. Die Tölzerin Helma Martischewski stellte diese an sich ganz normale Erledigung kürzlich vor große Probleme. Sie beklagt, dass die neue Postfiliale an der Sachsenkamer Straße nicht barrierefrei zugänglich ist.

Prinzipiell könne sie zwar ganz gut laufen, sagt die 73-Jährige. Aber wegen ihrer „kaputten Hüfte“ tue sie sich schwer mit Stufen. Am Eingang zur neuen Poststelle gibt es zwei davon, „und kein Geländer, an dem man sich festhalten könnte“, sagt Martischewski. In das Geschäft hinein sei sie zwar gerade noch so gekommen, sagt die Tölzerin. „Aber hinaus hätte ich es nicht mehr geschafft, wenn nicht zufällig meine Bekannte Rosi Beck vorbeigekommen wäre und mir geholfen hätte.“ Die 73-Jährige denkt bei ihrer Beschwerde auch an Rollstuhlfahrer, für die diese Hürde noch unüberwindlicher ist.

Post will Veränderung prüfen

Auf Anfrage unserer Zeitung räumt Post-Pressesprecher Dieter Nawrath ein, dass die genannte Postfiliale nicht barrierefrei zu erreichen ist, und verspricht: „Wir prüfen gerne, ob die gewünschte Veränderung möglich ist.“ Generell lege die Post „großen Wert auf die Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zu unseren Filialen“. Ein „weit überwiegender Teil der Partner-Filialen“ verfüge auch über ebenerdige Zugänge und entsprechende Türanlagen.

Alles andere als zufriedenstellend findet die Barrierefreiheit der Postfilialen dagegen Ralph Seifert, der Behindertenbeauftragte des Landkreises. Bei dem Tölzer Beispiel handle es sich keineswegs um einen Einzelfall. Auch in seiner Heimatgemeinde Benediktbeuern habe er schon vor Jahren angemahnt, dass die Postfiliale in einem Schreibwarengeschäft an der Dorfstraße für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich sei. „Dort gibt es zwar eine Rampe, die man mit dem Kinderwagen noch hochkommt“, sagt er. „Mit dem Rollator oder Rollstuhl ist es aber nicht möglich, weil die Rampe zu steil ist“, kritisiert er. „Da müsste ich schon Anlauf von der Straße aus nehmen.“ Das sei zum einen „eine sportliche Frage“, zum anderen aufgrund des Verkehrs zu gefährlich.

Seifert schlug vor, im Rahmen der Dorferneuerung die Fahrbahn so weit anzuheben, dass ein barrierefreier Zugang zur Post hergestellt wird. „Es hieß aber, das sei aus topografischen Gründen nicht möglich.“

Seifert: „Unüberwindliche Hürden“

Die Betroffenen stünden „vor unüberwindlichen Hürden“, so Seifert. „Ob man Briefmarken kaufen oder ein Paket abholen will: Immer muss man jemanden mitnehmen, der einem hilft. Das ist ein Aufwand ohne Ende.“ Dabei wolle doch jeder seinen Alltag so selbstbestimmt wie möglich bewältigen. Eine solche Benachteiligung sei schon aufgrund des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes nicht erlaubt, argumentiert der Benediktbeurer.

Aber gerade die Post schaue auf dieses Thema gar nicht. „Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Post keine eigenen Filialen unterhalten kann oder will und ihre Filialen irgendwo unterbringen muss.“ Dabei könne der Gelbe Riese nicht wählerisch sein.

Seifert: Viele zahlen lieber eine Strafe, als Maßnahmen umzusetzen

Mangelnde Barrierefreiheit gebe es freilich auch bei vielen anderen Geschäften und Einrichtungen. „Spricht man es an, bekommt man fadenscheinige Ausreden zu hören, und das Thema wird hinausgezögert, bis es sich im Sande verläuft. Und wenn es Spitz auf Knopf kommt, zahlt man lieber eine geringe Strafe, als den Umbau zu machen, der viel teurer wäre“, sagt Seifert. Der Behindertenbeauftragte zeigt sich enttäuscht: „Von dem Ziel ,Bayern barrierefrei 2023‘, das Ministerpräsident Markus Söder ausgegeben hat, sind wir kilometerweit entfernt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.