Unwetter im Tölzer Land: Umgestürzte Bäume halten Feuerwehren auf Trab

Von: Melina Staar

Mitarbeiter des Tölzer Betriebshofs beseitigten einen großen Baum, der auf die Isarpromenade gefallen war. © arp

Es war kurz, aber heftig: In der Nacht zu Mittwoch zog ein Unwetter über den Landkreis. Die teils starken Windböen sorgten für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren. Heute kommt es noch auf der Zugstrecke zwischen München und Lenggries zu Störungen. Das Benediktbeurer Freibad hat wegen Aufräumarbeiten geschlossen, der Zugverkehr ist stark beeinträchtig.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Es war eine kurze Nacht für die Freiwilligen der Feuerwehren im Landkreis. Kurz vor 0 Uhr setzten orkanartige Böen ein. Zahlreiche Bäume stürzten um, Äste brachen ab. In Kochel stürzte nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ein Baum auf die B11, etwa auf Höhe des Campingplatzes. Ein vorbeifahrender Lastwagen konnte durch eine Vollbremsung noch bremsen - „mit rauchenden Reifen“ gerade noch einen Meter vom Baum entfernt, so die Einsatzkräfte. Auch ein Auto, das auf dem Campingplatz stand, wurde von dem Baum getroffen. Glücklicherweise saß niemand darin. Für etwa eine Stunde musste die Straße gesperrt werden. Insgesamt zu 85 Einsätzen rückten die Landkreis-Feuerwehren aus.

Von den Folgen des Sturms ist auch die Bayerische Regiobahn betroffen. Wie Sprecherin Annette Luckner mitteilt, ist an diesem Mittwoch das Netz zwischen Holzkirchen und München derzeit komplett gesperrt. In den Süden verkehren zwar Züge, allerdings mit Verspätungen. „Das Chaos ist in den Morgenstunden losgegangen“, berichtet Luckner. Vom Sturm umgewehte Äste und Bäume hatten Gleise blockiert und Oberleitungen beschädigt. Die Schäden seien so zahlreich, dass die Reparaturen noch länger andauern. Eine Prognose sei sehr schwierig. Aufgrund der Kurzfristigkeit gibt es auch keinen Ersatzverkehr.

Kein kühler Badespaß ist heute im Benediktbeurer Freibad möglich. Wie die Gemeinde mitteilt ist es nach dem Sturm gesperrt. „Die Becken sind stark verunreinigt“, berichtet Mitarbeiter Udo Graf. Blätter und Zweige seien ins Wasser gefallen. Dazu seien Äste von den Bäumen auf die Liegewiesen gefallen. Mit Laubbläsern versuchen die Mitarbeiter, dem größten Dreck Herr zu werden. „Der Plan ist, dass wir morgen wieder öffnen können“, ist Graf optimistisch.

