Unwetter in Vichy: Hagelkörner groß wie Boule-Kugeln in der Partnerstadt von Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Aufräumarbeiten: Auch in dieser Turnhalle richtete ein Hagelsturm am Pfingstwochenende schwere Schäden an, Teile der Decke kamen herunter. © Bernard Kajdan

Vichy, die französische Partnerstadt von Bad Tölz, wurde von einem schwerem Unwetter heimgesucht. Der stellvertretende Bürgermeister schildert ein Bild der Zerstörung.

Vichy/Bad Tölz – In Vichy, der französischen Partnerstadt von Bad Tölz, hat an Pfingsten ein schweres Hagelunwetter große Schäden angerichtet. „Die meisten Menschen hier haben so etwas noch nie erlebt“, berichtet der stellvertretende Bürgermeister Bernard Kajdan in einem Telefonat mit dem Tölzer Kurier. Die Hagelkörner seien groß wie Tennisbälle gewesen – „oder wie Boule-Kugeln, wie wir hier sagen“, so Kajdan. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt, im repräsentativen Opernhaus der Stadt stand das Wasser, Autos wurden stark beschädigt, Grünanlagen verwüstet. Jetzt, einige Tage nach dem Naturereignis, sei das einzig Gute, den Zusammenhalt der Menschen zu sehen, sagt Kajdan.

Schweres Hagelunwetter richtet großen Schaden in Vichy an

Der stellvertretende Bürgermeister selbst hielt sich zum Zeitpunkt des Unwetters nicht in der Stadt auf. Er war nach Baden-Baden gereist, wo sieben bedeutende Kurstädte Europas, darunter Vichy, die Urkunde als Unesco-Welterbe überreicht bekamen. Was Kajdan bei seiner nächtlichen Rückkehr in die Heimatstadt erwartete, war hingegen ein Schock. Wie er berichtet, hatte gegen 22 Uhr für etwa 20 Minuten ein schwerer Hagelsturm gewütet – ganz punktuell nur über Vichy sowie einigen benachbarten Gemeinden.

Die Hagelkörner hätten zahllose Dachziegel durchschlagen, bei einigen Häusern seien Decken eingestürzt, Wasser sei in Häuser gelaufen, die Dämmwolle sei bei etliche Dächern durchnässt. Vor Geschäften seien vielerorts Glasmarkisen zerstört worden. „Und solche Schäden an Autos habe ich noch nie gesehen“, sagt Kajdan. Nicht nur die Karrosserien seien zerbeult, viele Fahrzeuge hätten auch keine Fenster mehr. In den Parks knickten Bäume um und fielen Äste herunter. „Und etwa 80 Prozent der Vögel wurden getötet und lagen auf dem Boden“, schildert Kajdan.

Vichy: Notquartier für Menschen, die durch Hagelunwetter obdachlos wurden

Die öffentlichen Gebäude in der Stadt habe es zum zum Glück „nicht allzu schlimm“ getroffen, sagt Kajdan. Im altehrwürdigen Opernhaus seien zwar Fenster und Glasdächer zu Bruch gegangen, und auf Fluren und Treppen habe das Wasser gestanden. Der Opernsaal aber sei verschont geblieben. Erleichtert ist Kajdan, dass sich 800 bis 900 Kinder, die an jenem Abend dort den Tanzschul-Abschlussball feierten, rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Auch sonst seien bei dem Unwetter zum Glück keine Menschen zu Schaden gekommen. Im Nachgang allerdings hätten sich zwei Personen verletzt, die beim Versuch, selbst ihr Dach zu reparieren, abgestürzt seien.

Bürgermeister Frédéric Aguilera sei in der Hagelnacht bis in die Morgenstunden in der Stadt unterwegs gewesen, um den Betroffenen beizustehen. Für Menschen, deren Häuser unbewohnbar geworden waren, richtete die Stadt ein Notquartier im Rathaus ein. Bis heute konnten laut Kajdan nicht alle Bewohner von Vichy in ihre Häuser zurückkehren. Auch zwei von fünf Schulen in der Stadt seien noch nicht wieder nutzbar. Zudem seien die Sporthallen schwer beschädigt. Über das Unwetter habe sogar das nationale Fernsehen berichtet.

Großer Zusammenhalt nach Hagelunwetter in Vichy

„Es wird lange dauern, bis alles repariert ist“, so der stellvertretende Bürgermeister. Vor den Versicherungsagenturen in der Stadt hätten sich lange Schlangen gebildet. „Aber wir stehen in dieser Situation in eng zusammen, die Menschen helfen einander.“

