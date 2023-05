US-Car Treffen lockt mit buntem Programm nach Bad Tölz

Festival am Moraltpark

Von Felicitas Bogner schließen

Das „Jailhouse“-Team fiebert bereits dem US-Car-Treffen am Pfingstwochenende entgegen. Stephanie Hörmann verspricht ein facettenreiches Programm.

Bad Tölz – PS-Liebhaber und Oldtimer-Fans aufgepasst: Im Tölzer Moraltpark bei der Rockerkneipe „Jailhouse“ findet am Pfingstwochenende, 27. bis 29. Mai, das traditionelle US-Car-Treffen statt. Das Team um Mitinhaberin Stephanie Hörmann steht in den Startlöchern. „Alle freuen sich sehr darauf, dass wir das US-Car-Treffen wieder ohne jegliche Corona-Auflagen abhalten können“, sagt sie. „Dass es die letzten Jahre so ruhig war, hat viele von unserem Team traurig gemacht. Umso mehr freuen wir uns, heuer ein buntes Programm anzubieten.“

Rock-Bands, Essenstände, Tanzaufführungen und Kinderprogramm

Neben Platz für 800 seltene und historische Fahrzeuge im amerikanischen Stil gibt es auf dem Festivalgelände verschiedene Stationen für Groß und Klein – vom Kinderschminken über Tanzaufführungen bis zu sexy Autowasch-Einlagen. Einer der Höhepunkte ist das Konzert der bekannten Münchner Party-Band Cagy Strings am Sonntagabend. „Wir wollen, dass für jeden etwas dabei ist, und hoffen auf eine gute und ausgelassene Partystimmung“, meint Hörmann. Sie rechnet mit Besucherzahlen auf Vor-Corona-Niveau. „An einem richtig guten Pfingstsonntag kann man schon mit 5000 Besuchern kalkulieren.“

Platz für zirka 800 Autos

Auch kulinarisch sei neben dem „Jailhouse“ einiges geboten. „Wir haben verschiedene Bars und Essensstände.“ Von Langos über Crêpes bis zu belgischen Pommes könne man sich durchprobieren. Ebenso kann man vor Ort einen Barber und Friseur besuchen oder sich in Sachen Piercing beraten lassen. „Wir haben auch einige neue Aussteller mit handgefertigten Sachen dazugewinnen können“, so Hörmann.

Sorge, dass man mit seinem herausgeputzten US-Schlitten auf dem Festivalgelände keinen Platz findet, müsse niemand haben, meint die Wirtin. „Es ist zwar sicher recht voll, aber es gibt ein stetes Kommen und Gehen. Daher haben wir uns auch gegen eine Anmeldung für Autoaussteller entschieden.“

Öffnungszeiten

Samstag von 16 bis 24 Uhr sowie Sonntag und Montag jeweils von 10 bis 24 Uhr. Eintritt: 5 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei.

