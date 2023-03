Schranke abgetreten, Fenster eingeworfen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei hofft auf Täterhinweise. © Symbolfoto/Daniel Karmann

Mehrere Fälle von Sachbeschädigung meldet die Tölzer Polizei aus der Wachterstraße. Hier wird um Hinweise gebeten.

Bad Tölz - Ganz schön gewütet haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in der Wachtstraße in Bad Tölz. Sie demolierten laut Polizei den vor einem Tattoo-Studio stehenden Aschenbecher, traten die Schranke des angrenzenden Anwesens ab und warfen einen Blumentopf, der einer Gaststätte gehört, gegen eine Scheibe. Dabei gingen zwei Fenstergläser zu Bruch.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf über 1500 Euro

Der entstandene Sachschaden summiert sich auf 1555 Euro. Wer Hinweis zu den Täter geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, sollte sich bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 melden.

