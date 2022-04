Veganer Apfelkuchen zum Geburtstag: Vize-Bürgermeister beteiligt sich an „Tölzer Veg“

Vier wöchige Auszeit

Von Melina Staar schließen

Vor wenigen Tagen begann die vegane Auszeit, der „Tölzer Veg“. In vier Wochen können die Teilnehmer nachhaltige und naturbewusste Ernährung kennenlernen. Einer, der das ausprobiert, ist der Tölzer Vize-Bürgermeister Michael Lindmair.

Herr Lindmair, am Dienstag war Ihr Geburtstag. Wie sieht ein veganes Geburtstagsfest aus?

Michael Lindmair: Es gab einen selbst gebackenen veganen Apfelkuchen –eigentlich ist das aber ein ganz normales Apfelkuchen-Rezept. (lacht)

Warum haben Sie sich entschlossen, bei der Auszeit mitzumachen?

Michael Lindmair: Zum einen war es die Neugier, weil wir das als Stadt ja seit mehreren Jahren anbieten. Daher möchte ich es einmal selbst ausprobieren. Ich werde sicher nicht nie wieder Fleisch essen. Aber der Gedanke einer Auszeit gefällt mir. Auch der Gesundheitsaspekt steht natürlich ganz vorne. Außerdem denke ich, dass wir uns in den nächsten Jahrzehnten ernährungstechnisch sowieso umstellen müssen. Die ständige Verfügbarkeit von tierischen Produkten bereitet Probleme. Ich finde es wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, dass Fleisch etwas wert ist.

Gehen Sie die Auszeit alleine an?

Michael Lindmair: Meine Lebensgefährtin macht auch mit. Ich bin also nicht allein. Das ist auch das Schöne an dem Programm, dass man rundherum begleitet wird. Ich hatte eine Einstiegsuntersuchung, bei der kontrolliert wurde, ob es medizinisch in Ordnung ist, die Auszeit anzugehen. In vier Wochen werde ich noch einmal untersucht, um zu sehen, was sich verändert hat. Ich werde von Stoffwechselcoach Marie Hörmann unterstützt. Im Rahmen des „Tölzer Veg“ findet ja auch von Kochkursen bis zu Yoga, vom Nachhaltigkeitsvortrag bis zur Exkursion mit den Isarrangern ein reichhaltiges Programm statt. Da hat man auch die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzukommen, die ebenfalls teilnehmen. Und einige Tölzer Gaststätten nehmen in der Zeit auch vegane Gerichte mit auf die Karte.

Das heißt, Sie werden sich auch an Yoga versuchen?

Michael Lindmair: Ja, das steht auch auf dem Programm. Wenn, dann will ich es gescheit machen. (lacht)

Wie sah denn Ihr Speiseplan am ersten Tag aus?

Michael Lindmair: Es gab zum Beispiel schon Spargel mit Kartoffeln und einer veganen Sauce Hollandaise. Das war ein schöner Einstieg. Auch der Geburtstagskuchen ist wirklich gut. Das Schöne ist: Man muss gar nicht auf Genuss verzichten. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, ohne Ersatzprodukte auszukommen.

Wie haben Sie es bislang mit veganen Gerichten gehalten?

Michael Lindmair: Ganz neu ist mir das nicht, bei mir gab es auch bisher nicht jeden Tag Fleisch. Ich hab’ mich nicht bewusst vegan ernährt, aber öfter mal vegetarisch. Da mir der Gesundheitsaspekt wichtig ist, werde ich mich bestimmt nicht nur die nächsten vier Wochen bewusst ernähren, sondern daraus auf alle Fälle etwas mitnehmen.

