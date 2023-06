Verbotenes Radeln in der Tölzer Marktstraße erhitzt die Gemüter

Von: Elena Royer

Teilen

Radeln in der Marktstraße darf man nur von 21 Uhr abends bis 9.30 Uhr in der Frühe. Trotzdem halten sich viele nicht an das Verbot. Zweckverband registrierte 117 Verstöße © ARP/A

Es ist ein ewiger Diskussionspunkt: Längst nicht alle Radfahrer halten sich an das tagsüber geltende Fahrverbot in der Marktstraße. Eine Tölzerin hat nun einmal nachgezählt.

Bad Tölz – Eigentlich ist in der Marktstraße tagsüber das Radeln verboten. Doch daran halten sich nicht alle Radfahrer. Statt zu schieben, treten sie auch in der Fußgängerzone in die Pedale. Sehr zum Ärger vieler Passanten. Eine Tölzerin hat nun die Schnauze voll und berichtete der Redaktion von ihren Erlebnissen.

An einem Tag habe sie in einer Stunde 46 Radfahrer gezählt, die „mit hoher Geschwindigkeit durch die Marktstraße gerast“ seien. An einem anderen Tag seien es in zwei Stunden 38 Radlfahrer gewesen, die auf und ab fahren. „Seit zwei Jahren sehe ich hier null Kontrollen, und ich bin oft in der Stadt“, moniert sie. „Für was sind denn eigentlich die Verbote?“, fragt sie sich.

Unfallzahlen mit Radlern in der Marktstraße „verschwindend gering“

Auch die Tölzer Polizei kennt das Problem. In der Marktstraße kämen zwei Dinge zusammen, erklärt Lars Werner, Verkehrssachbearbeiter im Landkreis. „Wir haben hier ein Gefälle und zusätzlich Kopfsteinpflaster.“ Besonders problematisch sei die Richtung vom Winzerer zur Isarbrücke.

Trotzdem sind die Unfallzahlen mit Radfahrern in der Marktstraße laut Werner „nahezu verschwindend gering“. Im Zeitraum zwischen 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2022 habe sich dort lediglich ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verbotswidrig einfuhr und einen Kellner touchierte. „Beide Beteiligten verletzten sich leicht“, so Werner. Dennoch komme es häufig zu Beinahe-Unfällen, oder es würden sich Unfälle ereignen, zu denen die Polizei nicht gerufen werde.

Polizei kontrolliert die Einhaltung des Verbots vor allem in den Sommermonaten

Die Polizei kontrolliere die Einhaltung des Radfahrverbots in der Marktstraße „abhängig von der Einsatzlage und hauptsächlich in den Sommermonaten“, so der Polizeihauptkommissar. Dabei sei sie hauptsächlich präventiv tätig. „Wir möchten sensibilisieren“, stellt Werner klar. „Und nicht möglichst viel Bußgeld generieren.“ Weiter erklärt er: „Es ist zwar ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, aber wir haben das Opportunitätsprinzip. Bei einem Schüler ist es mir zum Beispiel lieber, wenn er in der Marktstraße fährt, als dass er auf einer gefährlichen Straße radelt.“

Wer erwischt wird, muss ein Bußgeld bezahlen

Wird man beim Radfahren in der Marktstraße erwischt, werden 25 Euro Bußgeld fällig. Kommt ein Unfall dazu, kann es bis zu 40 Euro teuer werden. Kontrollen schaffen Werner zufolge nur kurzzeitig Abhilfe. „Eine Verhaltensänderung erzielt man nur mit stetiger Sanktionierung“, sagt er. Und die Polizei könne nicht jeden Tag in der Marktstraße kontrollieren.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Von 21 bis 9.30 Uhr ist das Radeln in der Marktstraße erlaubt. Darüber hinaus nicht. Ob es etwas helfen würde, wenn das Verbot durchgängig bestünde? „Ich glaube, dass die Akzeptanz dadurch nicht steigt“, mutmaßt Werner. „Aber vielleicht würde das Verständnis bei einem durchgehenden Verbot steigen.“

Auch der Zweckverband kontrolliert regelmäßig in der Marktstraße

Mit ihren Beobachtungen in der Marktstraße konfrontierte die Tölzerin auch den Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der für die Verkehrsüberwachung in der Marktstraße zuständig ist. Die Antwort des Verbands liegt der Redaktion vor. Dort heißt es: „Leider haben wir auch noch keine Lösung für manch egoistischen und rücksichtlosen Verkehrsteilnehmer gefunden. Wir sind jedoch sieben Tage die Woche in Bad Tölz unterwegs und kontrollieren auch die Fahrradfahrer in der Marktstraße. Sollte zu Zeiten, in denen das Fahrradfahren verboten ist, durchgefahren werden, verwarnen wir die Betroffenen. Vielleicht wirkt es bei dem ein oder anderen, wenn es an den Geldbeutel geht. Mehr können wir leider nicht für Sie tun.“

Letzte Radlkontrolle fand am 16. Juni statt

Auf Nachfrage des Tölzer Kurier, wie der Zweckverband die Einhaltung des Radfahrverbots in der Marktstraße beurteile, heißt es vom stellvertretenden Geschäftsführer Thorsten Preßler: „Seit gut einem Jahr kontrolliert der Zweckverband das Radfahrverbot in der Marktstraße. Bei den bisherigen Fahrradkontrollen wurden 117 Verstöße gegen das Befahren in der Marktstraße festgestellt.“ Seit Juli 2022 habe es vier solcher Kontrollen in der Marktstraße gegeben, so Preßler. „In Absprache mit der Stadt Bad Tölz sollen die Kontrollen in den Sommermonaten verstärkt stattfinden. Erst am 16. Juni fand dort die jüngste Kontrolle statt.“

Die Erfahrungen würden zeigen, so Preßler, dass es doch einige Radfahrer gibt, die das Verbot schlicht missachten. Sehr viele der kontrollierten Personen hätten sich jedoch sehr einsichtig gezeigt und Verständnis für die Kontrollen. „Sie haben verstanden, dass diese zur Sicherheit der Fußgänger beiträgt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.