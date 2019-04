Beim Tölzer Skiclub ist alles in der Spur

Ein schneereicher Winter, ein modernes Loipenspurgerät, neue Pächter auf der vereinseigenen Hütte am Brauneck und finanziell alles im Lot: Beim Tölzer Skiclub herrschte in der 97. Hauptversammlung der Vereinsgeschichte allgemeine Zufriedenheit.

Bad Tölz – Im vergangenen Jahr hatte Ingo Mehner, inzwischen Bürgermeisterkandidat der CSU, den Vereinsvorsitz übernommen. Nun wurde er im eigentlich seit Längerem geschlossenen Vereinslokal Alte Schießstätte ebenso einstimmig wiedergewählt wie der Rest des Vorstands. Da man heuer auf die Ehrung erfolgreicher junger Sportler im Rahmen der abendlichen Versammlung verzichtete (sie soll beim Sommerfest am Kirchsee erfolgen), standen die Finanzen im Mittelpunkt. Wie Schatzmeisterin Antonia Rein-Müller ausführte, wurden in den vergangenen Jahren 160 000 Euro für die Tölzer Skihütte am Brauneck aufgewendet. Denn sie musste sie – wie die anderen Unterkünfte am Lenggrieser Hausberg auch – an die gemeindliche Wasser- und Abwasserversorgung angeschlossen werden. Dazu kamen Investitionen in sanitäre Anlagen und für den Brandschutz. Mit einer Nachzahlung von lediglich 4500 Euro habe man das Thema Hütte nun finanziell abgeschlossen.

+ Einstimmig im Amt bestätigt (v. li.): Ehrenvorstand Hanns Rein, Schriftführerin Evi Zirngibl-Schroedter, Vorsitzender Ingo Mehner, Sportwart alpin Beate Kiehling, Sportwart nordisch Christian Wolpert, Hüttenwart Hans Aiblinger jun., 3. Vorsitzende Tine Brandl, 2. Vorsitzender Andreas Wiedemann jun. und Schatzmeisterin Antonia Rein-Müller. © Bock

Die seit Juni 2018 tätigen neuen Wirtsleute haben sich, wie Hüttenwart Hans Aiblinger jun. berichtete, nach einem Supersommer „gut eingelebt“. Sie müssen allerdings etwas mehr Pacht an den Verein zahlen als ihre Vorgänger. Auch über die Öffnungszeiten der Hütte gebe es noch Diskussionsbedarf.

Mehr bezahlen müssen für das Kindertraining auch die Eltern. Denn für die über 70 alpinen und 26 nordischen Athleten, darunter sechs Biathleten, benötigt der Verein zahlreiche Trainer. Außerdem stehen viele Fahrten an und Gebühren für das Training am beleuchteten Lenggrieser Weltcuphang. Letztlich wies Antonia Rein-Müllers Bilanz auch dank einer Spende der Stadt Bad Tölz ein Guthaben von fast 50 000 Euro aus. „Das brauchen wir aber auch, denn über kurz oder lang benötigen wir einen neuen Kleinbus, dazu kommt einiges an Material.“

Sportwartin Beate Kiehling blickte auf die vergangenen zehn Jahre zurück, in denen sie im Verein für die Alpinen zuständig ist – auf unzählige Trainings, Camps und Rennen. Ihr nordischer Kollege Christian Wolpert erinnerte an erfolgreiche Veranstaltungen wie Blomberglauf, Clublauf und Bernau-Gedächtnislauf, wobei er und Mehner voll des Lobes waren über die Loipenpflege mit dem neuen Spurgerät, das die Stadt Bad Tölz heuer angeschafft hat.

Abschließend stellte Trainerin Veronika Atzinger die neue Marketing AG des Vereins vor, durch die neue Sponsoren gewonnen werden sollen. Am wichtigsten sei jedoch, so Mehner, „dass wir über 100 aktiven Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr Freude am Sport vermitteln und Familien im Verein halten konnten“. Dazu diene auch eine einheitliche Sportkleidung, auf der Sponsoren ihre Logos anbringen können. (Karl Bock)

