Vereine im Tölzer Land finden ehrenamtliche Helfer über eine App

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Hilfe beim Einkaufen, ehrenamtlicher Trainer, engagierter Hausaufgabenbetreuer: Vereine können neue Ehrenamtliche über die App „Flexhero“ suchen und finden. © Symbolbild: Fabian Sommer / dpa

Seit ein paar Monaten setzt der Landkreis bei der Vermittlung von Ehrenamtlichen auf die App „Flexhero“. 22 Helfer haben Vereine auf diesem Weg bereits gefunden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Plötzlich in die Neuzeit katapultiert, raus aus der Steinzeit“ – so fühlte sich Margit Engl vom Ehrenamtsbüro im Landratsamt im November 2021. Seit diesem Zeitpunkt ist die „Flexhero“-App für den Landkreis in Betrieb. Auf dieser Plattform können sich Vereine mit wenigen Schritten registrieren und eingeben, in welchem Bereich sie Ehrenamtliche suchen.

22 neue Ehrenamtliche wurden bereits vermittelt

Vertreten sind beispielsweise die Kreiswasserwacht, das Mehrgenerationenhaus in Bad Tölz oder auch die Seniorenhilfe Oberland. Letztere habe über die App drei neue Helfer gefunden, und auch die Feuerwehr Wolfratshausen sei erfolgreich gewesen. Denn Menschen, die sich engagieren wollen, finden auf „Flexhero“ schnell und ohne großes Suchen eine Aufgabe. „22 Leute wurden bislang vermittelt“, berichtete Engl in der Sitzung des Kreis-Sozialausschusses am Montag. „24, 25 Vereine sind dabei.“ Angesichts von rund 900 Organisationen im Landkreis ist da allerdings noch Luft nach oben.

Grünen-Kreisrätin wünscht sich Werbung auf anderen Plattformen

Beworben werden die einzelnen Gesuche von „Flexhero“ in den passenden Facebookgruppen wie „Marktplatz Bad Tölz“ oder auch „Du kommst aus Bad Tölz, wenn...“ Letzteres fand Teresa Wimmer (Grüne) fast ein bisschen zu wenig. Ihre Generation sei eher weniger auf Facebook unterwegs, sondern beispielsweise auf Instagram. „Vielleicht wäre es möglich, die Werbemaßnahmen auszuweiten, um auch andere Gruppen zu erreichen“, sagte Wimmer.

Vermittelt wird aber auch ganz analog über das Ehrenamtsbüro

Eher um die ältere Generation sorgte sich ihre Fraktionskollegin Mechthild Felsch. Obwohl sie recht computeraffin sei, sei sie heute am PC bei der Suche nach einem Ehrenamt „kläglich gescheitert. Für Senioren ist das nicht gemacht“, merkte sie. Hier konnte Engl aber beruhigen: Wer nicht zurechtkomme, dürfe jederzeit bei ihr im Ehrenamtsbüro anrufen. „Dann machen wir das ganz analog“. Generell sei die App natürlich kein Allheilmittel, ergänzte sie. „Sie erwischen nie alle – aber das gilt für einen Aushang oder einen Aufruf in der Zeitung genauso.“

Angebot soll noch bekannter gemacht werden

Wichtig ist, dass die App und das damit verbundene Angebot noch bekannter wird. „Wir versuchen auch, das über die Stadt Geretsried zu bewerben“, sagte Sabine Lorenz (CSU). Schon jetzt warb Engl dafür, die Finanzierung der App um weitere zwölf Monate sicherzustellen. „Über wie viel Geld reden wir hier?“, wollte Lorenz wissen. „10 500 Euro, um das Ganze ein Jahr zu verlängern“, antwortete Sozialamtsleiter Thomas Bigl. Entschieden wird das aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. „Heute geht es nur um die reine Information“, sagte Landrat Josef Niedermaier.

