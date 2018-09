Vereinsheim der Capricorns: Die Steinböcke bauen sich ihr eigenes Revier

Zum Spatenstich für das neue Capricorns-Vereinsheim im Farchet traten an (v.li.): Thomas Stemplinger (Senioren), Stadträtin Camilla Plöckl, Pressesprecher Basti Kadach, Michael Lindmair, Margot Kirste (beide Stadtrat), Vorsitzender Thomas Dudek, Zimmermeister Erwin Matheis, Bauunternehmer Florian Killer und 2. Bürgermeister Andreas Wiedemann.

Spatenstich im Farchet

Sport in Tölz, das ist nicht nur Eishockey und Fußball. Mit den „Capricorns“ macht auch ein American-Football-Verein von sich reden. Er bekommt nun einen neuen „Funktionsbau“ mit Umkleiden und Duschen im Farchet. Bei den Baukosten in Höhe von 450.000 Euro schießt die Stadt ordentlich was zu.