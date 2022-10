Erleichterung für Verkehr in Bad Tölz: Ampelschaltung an neuralgischer Kreuzung doch noch angepasst

Von: Andreas Steppan

Rund um die Kreuzung auf der Tölzer Flinthöhe herrschte vergangene Woche oft Stau – wie hier auf der B13. © ast/Archiv

Viel Stau rund um die Flinthöhe in Bad Tölz stellten die Autofahrer zuletzt vor harte Geduldsproben. Jetzt hat das Staatliche Bauamt Weilheim doch noch reagiert.

Bad Tölz – Autofahrer im Raum Bad Tölz können aufatmen: Nachdem das Staatliche Bauamt Weilheim entgegen einer vorherigen Ankündigung nun doch die Ampelschaltung auf der Flinthöhe verändert hat, fließt der Verkehr wieder deutlich besser.

Stau in Bad Tölz wegen B472-Sperrung

Wie berichtet hatte es vergangene Woche immer wieder lange Staus gegeben: vor allem auf der B472 für die Autofahrer, die aus Richtung Bad Heilbrunn kommen, aber auch auf der B13 aus Richtung Holzkirchen kommend. Das hing mit der Sperrung der B472 zwischen Reichersbeuern und Waakirchen zusammen.

Wie Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim am Montag mitteilte, hat seine Behörde nun doch reagiert und die Ampelschaltung auf der Flinthöhe am Freitag um 18.20 Uhr angepasst. An der Kasernen-Kreuzung haben die Autofahrer, die von der B472 nach links auf die B13 abbiegen, eine längere Grünphase. Das gleiche gelte für den von der B13 kommenden Verkehr.

Ampelschaltung auf Flinthöhe in Bad Tölz angepasst

Das trägt der Tatsache Rechnung, dass die B13 als Umleitung für die gesperrte B472 dient und deswegen deutlich höher belastet ist. Der deutlich reduzierte Geradeaus-Verkehr auf der B472 dagegen hat nun viel kürzer Grün.

Laut Herda ließ sich bereits am Wochenende eine deutliche Entspannung der Verkehrssituation in dem Bereich feststellen. Vergangene Woche hatte Herda noch gesagt, eine Veränderung der komplexen Ampelschaltung sei für die relativ kurze Zeit der B472-Sperrung nicht möglich, die Autofahrer müssten für zwei Wochen „mit der Situation leben“.

Sperrung zwischen Waakirchen und Reichersbeuern dauert länger

Mittlerweile sei allerdings auch absehbar, dass die Sperrung der B472 wohl noch etwas länger daure als, wie zunächst angekündigt, nur bis Freitag, 14. Oktober. Für die dortigen Arbeiten ist das Staatliche Bauamt Rosenheim zuständig. Wie berichtet wird seit Anfang August ein Geh- und Radwegs entlang der Bundesstraße zwischen Waakirchen und Reichersbeuern gebaut.

Im Zuge dessen wird aktuell in Waakirchen innerorts der Oberbau der Bundesstraße komplett erneuert, eine Querungshilfe gebaut sowie der Oberflächenbelag bis zur Landkreisgrenze verstärkt und saniert. Ebenso wird der bisherige Gehweg zwischen Frauenreiter Weg und Zufahrt „Hoppebräu“ zu einem Geh- und Radweg verbreitert. Gleichzeitig wird die Entwässerung in diesem Bereich erweitert und verbessert.

