Aufwendige nächtliche Suche in und um Tölz nach Betrunkenem

Ein Betrunkener hat am frühen Sonntagmorgen die Rettungskräfte in Atem gehalten. Polizeistreifen, Feuerwehrler und Polizeihubschrauber suchten nach dem Vermissten.

Ein betrunkener 21-Jähriger löste in der Nacht zum Sonntag eine Vermisstensuche in Bad Tölz aus.

Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt war er in kurzen Hosen durch die Stadt geirrt.

Die Suche nahm gegen 9.30 Uhr ein glückliches Ende.

Bad Tölz - Immer wieder kreiste am Sonntagmorgen der Polizeihubschrauber über der Kreisstadt. Ein untrügliches Zeichen, dass jemand vermisst wird. Tatsächlich wurde seit 1.30 Uhr morgen ein 21-jähriger Mann aus Fischbachau vermisst. Er irrte sturzbetrunken und lediglich mit einer kurzen blauen Hose, einer dunklen Winterjacke und leichten Sportschuhen bekleidet, bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt durch die Kreisstadt. Der junge Mann wurde zuletzt an der Aral-Tankstelle in der Sachsenkamer Straße in Tölz gesehen.

In einer Wohnung in Lenggries wohlbehalten aufgefunden

An den Suchmaßnahmen bei bitterer Kälte beteiligten sich sieben Streifen der Polizei aus Bad Tölz, Penzberg und Geretsried, sowie die Feuerwehr Bad Tölz mit 25 Einsatzkräften. Zusätzlich war der Polizeihubschrauber im Einsatz. Gegen 9.25 Uhr konnte der 21-Jährige in einer Wohnung in Lenggries wohlbehalten angetroffen werden. Von Christoph Schnitzer

