Vermisstensuche in Tölz: Dementer Mann taucht unerwartet bei Bruder auf

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Eine große Suchaktion nach einem Demenzkranken nahm ein glückliches Ende, das berichtet die Polizei. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Große Sorge herrschte am Freitag in der Kurstadt. Denn ein 67-jähriger an Demenz erkrankter Mann wurde von seiner Tochter vermisst. Glücklicherweise nahm die Suche nach ihm ein gutes Ende.

Bad Tölz - Eine Vermisstensuche am Freitag im Tölzer Stadtgebiet nahm ein glückliches Ende. Laut Angaben der Polizei hatte eine 39-jährige Tölzerin am Freitagnachmittag den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass ihr an Demenz erkrankter Vater bereits seit mehreren Stunden verschwunden sei. Mehrere Steifen der Tölzer Polizeiinspektion sowie angrenzender Dienststellen begaben sich umgehend im Tölzer Stadtgebiet auf die Suche nach dem Mann.

Bad Tölz: Tochter findet Vater mehrere Stunden nicht und wählt den Notruf

Auch Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr und der Wasserwacht beteiligten sich and er groß angelegten Vermisstensuche. Laut Angeben der Polizei, stellte sich schließlich heraus, dass der Mann aus Bad Tölz in seiner Verwirrung mit einem öffentlichen Bus nach Starnberg gefahren war, wo er am frühen Freitagabend dann bei seinem Bruder auftauchte. Der 67-Jährige war wohl auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.