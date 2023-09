„Vielleicht habe ich zu viele Krimis geschaut“: Tölzerin steht vor verschlossener Notdienst-Apotheke - und ruft die Polizei

Von: Andreas Steppan

Teilen

Der Apotheken-Notdienst soll sicherstellen, dass Patienten in dringenden Fällen rund um die Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen Medikamente bekommen. © Oliver Berg/dpa

Obwohl eine Apotheke in Bad Tölz Notdienst hatte, standen dort mehrere Kundinnen vor verschlossener Tür. Der Inhaber spricht von einem „Versehen, das nicht vorkommen sollte“.

Bad Tölz – Der Apotheken-Notdienst soll sicherstellen, dass Patienten in dringenden Fällen rund um die Uhr und auch an Sonn- und Feiertagen Medikamente bekommen. Die Tölzerin Hildegard Zeindl benötigte vergangenen Sonntag akut Medizin für ihre Mutter. Doch bei der diensthabenden Center-Apotheke in Bad Tölz stand sie vor verschlossener Tür. Erst als die Polizei einschritt, tauchte der Apotheker doch noch auf.

Apotheke in Bad Tölz trotz Notdienst geschlossen

Es sei am Sonntag gegen 17.30 Uhr gewesen, als sie bei der Center-Apotheke auf der Tölzer Flinthöhe angekommen sei, schildert die 62-Jährige. „Ich hatte mit meiner Mutter zuvor schon ein paar Stunden in der Notaufnahme im Krankenhaus verbracht, danach wollten wir das dort ausgestellte Rezept einlösen“, sagt sie. Die Türen der Apotheke aber seien verschlossen gewesen. Draußen habe bereits eine andere Frau gewartet – nach deren Angaben schon seit über einer halben Stunde. „Sie hatte schon geklopft, geläutet und in der Apotheke angerufen“, so Zeindl. Es habe keine Reaktion gegeben. Durchs Fenster hätten die Frauen aber gesehen, dass drinnen Computer liefen.

„Vielleicht habe ich zu viele Krimis geschaut, aber ich habe befürchtet, dass dem Apotheker etwas passiert sein könnte, er vielleicht sogar tot am Boden liegt“, sagt Hildegard Zeindl. Deswegen habe sie sich entschlossen, die Polizei anzurufen.

Polizei ruft Tölzer Apotheker zum Notdienst

Der Beamte am Telefon habe nach dem Namen des Apothekers gefragt und sich dann nach fünf bis acht Minuten zurückgemeldet. Zeindl bekam von der Polizei die Rückmeldung, dass man den Apotheker telefonisch erreicht habe: „Ihm fehlt nichts, er macht sich jetzt auf den Weg“, so habe die Auskunft gelautet. „Wir standen einfach nur da und haben den Kopf geschüttelt“, berichtet die Tölzerin.

Nach weiteren 20 bis 25 Minuten – mittlerweile hatte sich noch eine dritte Kundin eingefunden – sei der Apotheker dann eingetroffen. Auf eine Entschuldigung oder Erklärung wartete Zeindl vergeblich. Der Apotheker habe nur gesagt: „Das kann mal passieren.“

So unproblematisch sieht die 62-Jährige das Thema aber ganz und gar nicht nicht. Ihre 83-jährige Mutter habe während all dessen eine gute Stunde mit Schmerzen im Auto warten müssen – ebenso Hildegard Zeindls Ehemann, der am Steuer saß, weil die 62-Jährige selbst nicht fahren konnte. „Ich bin gehandicapt, habe eine schwere Nervenentzündung und konnte durch die ganze Verzögerung meine Medikamente nicht rechtzeitig nehmen, wodurch sich meine Schmerzen verstärkt haben.“ Außerdem wisse man ja nicht, wie viele Patienten vorher schon vor verschlossener Tür gestanden hätten und unverrichteter Dinge von dannen gezogen seien. Als Alternative stand Notfallpatienten am Sonntag noch eine Apotheke in Wolfratshausen offen. Diesen Weg wollte Hildegard Zeindl allerdings auch nicht auf sich nehmen.

Apotheker: „Derartiges kam bei uns noch nie vor“

Vom Tölzer Kurier auf den Vorfall angesprochen, räumt Apotheker Markus Gans unumwunden ein: „Unsere Apotheke war am Sonntag in der Tat wie von Ihrer Leserin geschildert zur fraglichen Zeit während des Notdienstes nicht besetzt. Dies war ein Versehen, welches eigentlich nicht vorkommen sollte.“ Apotheker Gans versichert: „Derartiges kam in unserer Apotheke bisher noch nie vor und stellt eine absolute Ausnahme dar.“

Alle Anrufe, die zwischenzeitlich auf dem Anrufbeantworter eingegangen seien, „wurden anschließend mit Rückruf kontaktiert und die jeweiligen Medikationswünsche konnten geklärt werden“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.