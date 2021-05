Verständnis wecken, nicht belehren: Naturschutzkampagne startet

Tölzer Land Tourismus

Die Menschen im Umgang mit der Natur zu sensibilisieren – das will die Kampagne „Naturschutz beginnt mit Dir“. Seit wenigen Tagen ist die Internetseite dazu online.

Bad Tölz-Wolfratshausen - „Die Rückmeldungen waren bislang alle positiv“, sagt TLT-Chef Andreas Wüstefeld über die ersten Reaktionen auf die neue Kampagne. Initiiert wurde sie wie berichtet von Tölzer Land Tourismus (TLT) gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. Natürlich dürfe man nicht erwarten, dass die Kampagne alle Probleme in Sachen Tagestourismus löst. Sie könne aber für kleine Schritte in die richtige Richtung sorgen.

Die Kampagne wendet sich an Tagesgäste, Urlauber, aber auch Einheimische

Die Kampagne wendet sich an Tagesgäste, Urlauber, aber auch Einheimische gleichermaßen. „Wir möchten allen näher bringen, was die Besonderheiten unserer Tier- und Pflanzenwelt ausmacht und welche Spielregeln insbesondere in den Schutzgebieten gelten. Die Natur ist mehr als eine Kulisse für unsere Sport- und Freizeitaktivitäten. Sie ist ein empfindlicher Lebensraum für Pflanzen und Tiere, mit dem wir achtsam umgehen wollen“, erklärt Franz Steger, Leiter des Sachgebiets Umwelt im Landratsamt. „Naturschutz ist eine elementare Grundlage für unsere Landschaft und damit unseren Tourismus. Und ohne Naturschutz und Erhaltung unserer Grundlagen gibt es auch keine positive Einstellung der Einheimischen dem Tourismus gegenüber“, ergänzt Wüstefeld.

Informationen über Regeln in Schutzgebieten, aber auch Tipps zum Wandern

Die Internetseite www.dein-toelzer-land.de bietet eine Vielzahl von Informationen. Da geht es beispielsweise um naturverträgliches Wandern und Radfahren, um die Regeln in den verschiedenen Schutzgebieten und um die Besonderheiten von Mooren, Filzen, Flusslandschaften, Bergen und Wäldern im Tölzer Land. Auch verschiedene Protagonisten stellen sich vor – darunter die Isar- und Walchenseeranger oder auch die Gebietsbetreuerin fürs Loisach-Kochelsee-Moor. Dazu gibt es Infos zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einen Planer für Wander- und Radltouren und einen Veranstaltungskalender.

Flankiert wird der Internetauftritt mit Radiospots, Social-Media-Beiträgen und einigen Großflächenplakaten. „Bad Tölz plant auch, die Tafeln an den Ortseingängen mit dem Motiv zu bestücken“, sagte Christina Baier (TLT) in der jüngsten Kreis-Umweltausschusssitzung. Angedacht sei zudem, die Kampagne auf großen Tourenportalen zu platzieren. „Die Komoot-App hat 18 Millionen Nutzer. Da müssen wir rein, auch wenn es dafür ein dickes Brett zu bohren gilt und es etwas dauern wird“, sagte Wüstefeld.

Viele haben Unterstützung für die Kampagne zugesagt

Bei zwei Workshops habe man zudem viele regionale Protagonisten mit ins Boot geholt, ergänzte Baier. „Vom Bauernverband bis zum Naturschutz wurde uns Unterstützung zugesagt.“

Unterstützung gibt es auch von einigen Gemeinden, die eigene Unter-Kampagnen starten. Darunter ist die Gemeinde Kochel am See. „Herzogstand und Jochberg gehören zu den meistfrequentierten Bergen Oberbayerns. Das vorsätzliche, also geplante Biwakieren – im gesamten Alpenraum streng verboten – entwickelt sich hier zum Volkssport. Verstöße werden oft gar nicht als solche wahrgenommen“, sagt Daniel Weickel, Tourismus-Chef im Zwei-Seen-Land. „Auch die Seen, die als Trinkwasserressourcen und Lebensraum dienen, leiden durch Vermüllung. Um die Natur zu bewahren, müssen wir ihr höchste Priorität einräumen und versuchen, das Bewusstsein für die Schutzbedürftigkeit der Naturräume zu erneuern.“

Landrat findet die Kampagnen-Idee „grandios“

Bei den Mitgliedern des Kreis-Umweltausschusses kam die Kampagne jedenfalls gut an. „Wertvoll“ fand sie Christine Mair (Grüne). Georg Riesch (FW) wünschte sich noch, „dass man die Leute dafür sensibilisiert, dass Wald und Grund jemandem gehören“. Einige hätten ihm gesagt, dass sie nicht mehr im Wald arbeiten könnten, weil alles so überlaufen sei, sagte der ehemalige Jachenauer Bürgermeister. „Das richtige Verhalten in Wald und Feld steht auch auf der Internetseite“, beruhigte ihn Steger.

Michael Häsch (CSU) überlegte, ob es möglich wäre, die Infos bereits an die Fahrgäste von Bus und Bahn zu verteilen, damit Tagesgäste schon auf dem Weg ins Tölzer Land sensibilisiert werden. Die BRB sei bei den Workshops dabei gewesen, sagte Baier. Sie werde Motive aus der Kampagne auf den Fahrgastmonitoren einspielen und über ihre Social-Media-Auftritte teilen.

Landrat Josef Niedermaier fand die Idee für die Kampagne insgesamt „grandios“. Hier werde versucht, bei Gästen und Einheimischen Verständnis für die Natur zu wecken, ohne belehrend sein zu wollen. „Ich hoffe, dass viele diese Idee weiterverbreiten.“

