„Lust“ startet Südtirol-Schwerpunkt mit Auftritt von Dominik Plangger

Mit einem Gastspiel von Dominik Plangger ist nun der Südtirol-Schwerpunkt des Tölzer Kulturvereins „Lust“ in der Alten Madlschule gestartet. Den ganzen Februar über treten dort Künstler aus Südtirol auf und zeigen viele Facetten des dortigen Kulturlebens.

Bad Tölz – „Wer mich kennt, der weiß, dass ich üblicherweise mit meiner Frau, der Claudia, unterwegs bin. Aber seit Kurzem haben wir eine kleine Tochter – und die ist sehr häuslich und liebt das Reisen noch nicht so“, erzählte Dominik Plangger am Samstag beim Kulturverein Lust in der gut besuchten Alten Madlschule. Der 1980 in Schlanders in Südtirol geborene Liedermacher ist ein offener, sympathischer Typ, der mit dem Publikum so locker plaudert, als säße man im Wirtshaus beieinander. „Ich soll euch von der Claudia grüßen“, fährt er fort. „Grüß sie zurück!“, ertönt es spontan aus dem Saal.

Dass Plangger so in sich ruhend und geerdet wirkt, hat sicher damit zu tun, dass der Musiker jeden Sommer eine Zeit auf der Alm verbringt. Ein Almlied in der Südtiroler Mundart hat er folglich auch im Gepäck. „Das versteht’s ihr hier schon noch, oder?“ Klar doch! „Auf da Alm, do find i mei Ruah“ geht ohne Übersetzungshilfe. Und ein paar sehr spezielle Vokabeln werden im Anschluss auf Rückfrage gerne erläutert.

Die meisten Lieder sind ohnehin auf Hochdeutsch. Plangger erinnert an Reinhard Mey und Konstantin Wecker, die er zu seinen Vorbildern zählt. Er hat eine sehr angenehme Stimme, der man anmerkt, dass sie eine Ausbildung erfahren hat, und er kann nicht nur singen, sondern auch richtig gut Gitarre spielen. Anders als manche seiner Kollegen, die offenbar davon ausgehen, dass ihr engagiertes Anliegen musikalische Defizite wettmachen könne. Bei Plangger passt dagegen alles; er bereitet seinem Publikum einfach eine gute Zeit. Seine Themen sind vertraut: Er singt von privaten Dingen wie Trennung oder Liebeskummer, macht eine rührende erste Liebeserklärung an die Tochter, gibt Landschaftsschilderungen, die seine Verwurzelung in der Heimat beweisen, spricht aber durchaus auch sozialkritische Themen an.

Und sein Blick reicht dabei über den Tellerrand hinaus. Mit der Gitarre war Plangger schon oft auf Reisen, machte Straßenmusik und lernte Land und Leute kennen. Ein Lied erzählt von Havanna, schildert eine bunte, lustige Truppe, die Rum trinkt, tanzt, gut drauf ist. Und dann in Nostalgie versinkt: „Einst war’n wir starke Compañeros, kämpften mutig für die Idee – Seit’ an Seite mit Fidel und Che.“ Nun verließen die Jungen die Insel, die Alten stürben langsam aus. So lässt Plangger das Lied ausklingen.

So ernst und traurig wird es aber nur ausnahmsweise, gepflegt melancholisch hingegen ganz gerne. Die meisten Nummern sind romantisch im besten Sinne, laden zum Träumen, auch ein wenig zum Nachdenken ein. Plangger ist ein singender Erzähler, dem man gerne zuhört. Und natürlich dient ihm wie jedem Künstler die Arbeit als probates Mittel, schwierige Lebenssituationen künstlerisch zu bewältigen. Davon zeugt insbesondere sein Hass-Lied auf Wien, das ihm bei der ersten Kontaktaufnahme die kalte Schulter zeigte. Mittlerweile lebt er dort.

Doch die heiteren Stücke, in die das Publikum eintauchen und sich mit forttragen lassen kann, überwiegen. Wie der von Konstantin Wecker übernommene Song „Komm, mein Lieb, wir lassen uns den Fluss hinuntertreiben“. Planggers Version davon sei besser als seine eigene, habe Wecker ihm anerkennend gesagt. „Ich weiß!“, antwortete Plangger. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist für einen Bühnenkünstler immer gut, zumal wenn er als „aufstrebender Stern der Liedermacher-Szene“ gehandelt wird. (Sabine Näher)

