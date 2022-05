Viel Einsatz für die Artenvielfalt: LBV-Kreisgruppe zieht Bilanz

Walter Wintersberger (3. v. li.) mit Geehrten für jahrzehntelange Mitgliedschaft (v. li.): Josef Bauer und Renate Polatzek (jeweils 30 Jahre), Manfred Beer (10 J.), Marion und Rudolf Schmidt (40 Jahre), Daniela und Stefan zum Sande (30 Jahre), (sitzend) Robert und Lotte Fischer (20 Jahre). Die Zahl der Geehrten beträgt 27. © bib

Der Landesbund für Vogelschutz hat diverse Naturprojekte in der Region. Bei der Hauptversammlung zog Vorstand Walter Wintersberger eine Bilanz.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Trotz Pandemie haben die Vogelschützer im Landkreis viel bewegt – seien es Finanzen, Nistkästen oder Holz. Bei der Hauptversammlung der Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) Bad Tölz-Wolfratshausen zog der Vorsitzende Walter Wintersberger Bilanz. Zwar verzeichne die Kreisgruppe ein Minus von rund 6800 Euro, muss dies aber dank großer Spendenbeträge, hoher Zuschüsse und sehr vielen ehrenamtlichen Helfern nicht fürchten. Die rund 2000 Mitglieder der Kreisgruppe kümmern sich längst nicht nur um Vögel. Der Jahresbericht von Wintersberger zeigte die vielseitige Pflege der Naturräume.

Da die heimischen Moore wie die Loisach-Kochelsee-Moore Brutgebiete unter anderem für das gefährdete Braunkehlchen sind, schützte ein elfköpfiges Team rund 20 brütende Paare. Sie steckten in Wiesen mit dünnen Stangen die Nistgebiete ab, damit die Landwirte von März bis Juli dort nicht mähten. Erfolgreich seien hierbei die Gespräche mit den Grundstücksbesitzern gewesen. Aus 15 von 20 Gelegen wurden die Jungen flügge, wie die Vogelschützer beobachteten. „Das ist ein sehr ermutigendes Projekt“, so der Vorsitzende.

LBV kümmerst sich nicht nur um Vögel

Die Schafherde im Spatenbräufilz sei inzwischen auf 17 Tiere angewachsen. Sie hilft, die Verbuschung der Moorlandschaft im Zaun zu halten. Mitglieder fällten dort Fichten und entfernten sie, damit wieder Birke und Kiefer die natürliche Landschaft prägen. Dadurch finden einige Tier- und Pflanzenarten wieder Lebensraum. Bei solchen Arbeiten werden externe Dienstleister in Anspruch genommen, sodass der Punkt „Renaturierung“ mit 38 000 Euro der größte Posten auf der Ausgabenseite war.

Kassier Martin Held dankte ausdrücklich allen Spendern, die dem Verein über 3300 Euro zukommen ließen, vor allem für Wiesenkäufe. Die Entholzung im 30 Hektar großen „Ochsensitz“, inmitten der Moorlandschaft auf Benediktbeurer Flur, half bereits dem Bestand des Brachvogels, eines Wiesenbrüters. „Heuer sind schon viele Tiere dort gesichtet worden“, berichtete Wintersberger. Er dankte den freiwilligen Helfern für ihre „Schinderei“.

Großes Team zur Fledermausbeobachtung

Naturgrundstücke würden weiter in den Besitz und Schutz des LBV übergehen. Konkret fünf Hektar Wiese nahe dem „Ochsensitz“, drei Hektar bei Sindelsdorf und sieben bei Schlehdorf. Den Bestand der Mauersegler und Mehlschwalben schützt der LBV mit Nistkästen. Diese werden einmal in Ställen angebracht, ein andermal an Hausfassaden. Wintersberger will einige der rund 40 Landwirte besuchen, in deren Ställen die Nisthilfen angebracht wurden. Fotos zeigten riesige Hebebühnen in großen Laufställen, mit deren Hilfe die kleinen Kästen an den hohen Dachbalken angebracht wurden. Insgesamt betreut der LBV über 100 Nisthilfen für Vögel aller Art. In der Umweltbildung nehmen heuer 26 Schulen am Programm „Grünland entdecken“ teil, erzählten die Referentinnen Birgit Weis und Kathrin Lichtenauer. Die Schüler besuchen Flächen im Umland oder auch direkt in der Stadt.

Mausohr und Kleine Hufeisennase sind Namen von Fledermäusen. Ein großes Team Ehrenamtlicher beobachtete die Tiere im riesigen Dachboden des Klosters Beuerberg. „Wir fanden eine neue Ein- und Ausflugöffnung der Tiere“, berichtete Wintersberger. Die Dokumentation sei wichtig, da dem Dachboden Bauarbeiten bevorstehen, die die Kolonie aber nicht gefährden sollen. Andere wichtige Lebensräume für die Tiere sind in den Kirchen Jachenau, Fischbach und Oberfischbach. Wintersberger dankte den Kirchenverwaltungen für Verständnis und Unterstützung. (B. Botzenhart)

