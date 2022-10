Viel nackte Haut: Ausstellung der Tölzer Aktmalgruppe in der Alten Madlschule

Von: Elena Royer

Präsentierte ihre Werke in der Alten Madlschule: die Tölzer Aktmalgruppe mit (v. li.) Organisatorin Jeannette Stahlberg, Herbert Braito, Hilde Joy, Mia Rothas, Michael Junker, Peter Knoblich, Johanna Durner und Kerstin Aschauer. © MK

Gut besucht war nun wieder die Jahresausstellung der Tölzer Aktmalgruppe. Viele Mitglieder sind schon lange mit dabei.

Bad Tölz – „Beim Akt sind alle nackt. Doch tragen alle Kleider, klappt der Akt nicht – leider.“ Ein lustiger Spruch, der perfekt zur Tölzer Aktmalgruppe passt. Das findet jedenfalls Jeannette Stahlberg, die Leiterin der Gruppe. Vor Kurzem waren die Werke der Aktmalgruppe des Kulturvereins „Lust“ bei einer Ausstellung in der Alten Madlschule zu sehen. „Die Ausstellung war gut besucht“, freut sich Jeannette Stahlberg, die die Ausstellungen bereits seit 1990 organisiert. „Es macht mir immer noch große Freude, sie zu organisieren“, erklärt sie. „In einem Jahr entstehen so viele Akte, dass es schade wäre, sie nicht zu präsentieren.“

Viele verschiedene Techniken

Die Tölzer Aktmalgruppe ist bunt gemischt. Die Mitglieder sind Lehrer, Grafiker, Dekorateur oder Architekt. Viele von ihnen sind schon lange dabei. Detlev Wolf etwa ist seit 1999 Mitglied, Kerstin Aschauer seit 2005. Genau so unterschiedlich wie die Maler selbst sind auch ihre Techniken. Sie malen mit Tusche, Kohle oder Rötel. Die meisten der ausgestellten Werke würden in nur 15 Minuten entstehen, erklärt Jeannette Stahlberg. „Da kommen besondere Sachen dabei raus.“

Besonderes Kunstwerk für die Besucher

Peter Knoblich ist seit fünf Jahren Mitglied der Aktmalgruppe. Der 53-Jährige ist von Beruf Grafikdesigner und Illustrator und will durch die künstlerische Tätigkeit in der Gruppe in Übung bleiben. „Das ist die beste Art, zeichnen zu lernen“, findet er. „Jeder Betrachter kann anhand der Proportionen sofort beurteilen, ob das Gemalte stimmt. Wenn man Aktmalerei kann, dann kann man auch alles andere zeichnen“, sagt Peter Knoblich. Für die Ausstellung hat er etwas Besonderes geschaffen: einen begehbaren Akt. „Da kann jeder mal reinschlüpfen“, erklärt der Künstler. „Es ist ein Mann und eine Frau, gezeichnet mit Acrylfarbe auf grobes Papier. Das haben wir dann an einem alten Kartenständer aufgehängt. Der Besucher konnte dahinter treten und den Kopf durchstecken.“

Das Besondere an der Aktmalerei ist für Knoblich das Modell. „Das ist kein Stillleben, sondern ein Mensch, der sich komplett entblößt und den Blicken anderer ausgesetzt ist. Da ist Spannung da“, sagt der Künstler. „Diese Spannung will ich mit ins Bild rüberbringen.“ Die Tatsache, dass viele Zeichnungen unter Stress entstehen und der Maler weiß, er wird nicht jeden Finger einzeln einfangen können, macht die Bilder oft nur noch stärker, findet Peter Knoblich. „Man muss sich gut überlegen, was man in der kurzen Zeit einfängt, damit man das Kunstwerk als Mensch erkennen kann.“

Die Aktmalgruppe trifft sich jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat jeweils ab 19 Uhr in der Alten Madlschule.

