Reger Zulauf beim Tölzer Knabenchor

Viele Eltern aus diversen Landkreisen haben ihre Buben im Tölzer Knabenchor angemeldet. Es sind schon zahlreiche Konzerte in vielen Städten für 2020 geplant.Manche davon sogar schon ausverkauft.

Bad Tölz/München – Mit viel Rückenwind ist der Tölzer Knabenchor ins neue Jahr gestartet. „Wir haben so großen Zulauf wie schon lange nicht mehr“, freut sich Geschäftsführerin Barbara Schmidt-Gaden. 104 Buben wurden im Herbst angemeldet, 60 haben im Januar mit der Ausbildung zum Chorsänger in den Studios in München begonnen. In den bestehenden Nachwuchschören sind derzeit zwei „echte“ Tölzer, die anderen Kinder kommen aus dem hiesigen Landkreis sowie aus den Bereichen Starnberg und dem Großraum München.

Bach-Konzert im März in der Elbphilharmonie

Über den Jahreswechsel hatten Sänger und Geschäftsführung eine Verschnaufpause. Traditionell ist die Vorweihnachtszeit eine der stressigsten Zeiten für den Chor. 2019 wurden in 31 Tagen bundesweit 45 Konzerte gegeben. Die 250 Sänger wurden in verschiedene Besetzungen mit bis zu 30 Kindern aufgeteilt. Einmal waren es sogar vier Auftritte gleichzeitig. Für die Mitarbeiter ist das eine große logistische Herausforderung, denn es wird versucht, dass die Jugendlichen zu Hause keine Schulaufgaben versäumen. „Dazu haben wir einen digitalen Kalender, in den die Eltern die Termine der Kinder eintragen können“, sagt Schmidt-Gaden und berichtet stolz: „Es hat wieder alles bestens geklappt, und wir konnten immer in voller Stärke auftreten.“ Allerorten habe der Chor sehr gute Kritiken bekommen. „In der Frauenkirche in Dresden gab es stehende Ovationen vom Publikum. Das hat uns sehr gefreut.“

Nun sind aber alle Blicke auf das Veranstaltungsprogramm 2020 gerichtet. Die Verantwortlichen sind mit bekannten Aufführungen betraut, aber auch mit neuen Herausforderungen. Fortgesetzt wird der Einsatz von Knaben in Aufführungen von Mozarts „Zauberflöte“, mittlerweile an allen drei Opernhäusern in Berlin, in Hamburg und in Dresden. Dort ist ein Knabe auch in Händels Oper „Alcina“ zu sehen. An der Münchner Staatsoper sieht man einen Tölzer Knaben in Puccinis „Tosca“. Neu ist, dass in Händels Oper „Jephta“ an der Komischen Oper in Berlin die Rolle des Engels mit einem Tölzer Chorsänger besetzt wird. Premiere ist am 17. Mai.

Konzerte teilweise schon ausverkauft

Nicht nur die Solisten, sondern der ganze Chor gastiert am 22. März in der Elbphilharmonie in Hamburg. „Wir wurden eingeladen“, freut sich Schmidt-Gaden. Das Konzert ist seit Langem ausverkauft. Auf dem Programm stehen die Motetten von Johann Sebastian Bach. Am 8., 9. und 11. Juni führt der Chor dann in München zusammen mit dem Bayerischen Staatsorchester unter der Leitung von Kirill Petrenko die 8. Sinfonie von Gustav Mahler auf.

In Kürze beginnen auch die Proben für ein weiteres großes Konzert, und zwar in der Münchner Philharmonie. Am 18. und 19. Juni wirkt der Tölzer Knabenchor an den Aufführungen der „Arche“ mit, eine anspruchsvolle Komposition von Jörg Widmann. Hier arbeiten die Sänger mit Kent Nagano zusammen. „Das ist ein wahnsinnig schwieriges Stück“, sagt Schmidt-Gaden. 30 bis 40 Chor-Kinder werden auf der Bühne stehen.

Wenn von der h-Moll-Messe die Rede ist, denkt man sogleich an Bach. Eine „Missa in h-Moll“ schrieb jedoch auch der italienische Barock-Komponist Antonio Caldara (1670-1736). Die Messe wurde von Lorenzo Ghielmi in einer Bibliothek in Dresden entdeckt. Der Tölzer Knabenchor wird diese Messe am 29. Juli in der Heiligkreuzkirche in Schwäbisch Gmünd aufführen.

Tourneen im Ausland nicht leicht zu verwirklichen

Auch im Ausland nimmt man Verpflichtungen wahr – aber das ist nicht so leicht. Das „Zauberflöte“-Ensemble der Komischen Oper Berlin gastiert im Sommer auf Mallorca. „Wir führen gerade wieder Gespräche wegen einer Asien-Tournee, aber hier ist noch nichts spruchreif“, sagt Schmidt-Gaden. Gerne würde sie mit dem Chor, den ihr Vater Gerhard (82) 1956 gegründet hat, wieder eine Italien- oder Frankreich-Tournee machen. Doch in den dortigen (Staats)-Kassen herrscht Ebbe: „Schade, dass in diesen beiden Ländern im Kulturbetrieb seit einigen Jahren sehr stark gespart wird“, sagt die Geschäftsführerin.

