Viele Badetage, viele Besucher: Freibadbetreiber zufrieden mit Saison

Bilanz Sommer 2022

Nach zwei Jahren war es heuer wieder der erste Sommer ohne Corona-Einschränkungen. Das merken die Freibadbetreiber deutlich an den Besucherzahlen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Endlich wieder unbeschwert den Badespaß genießen: Nach zwei Sommern der Pandemie, in denen für Freibäder strenge Hygiene- und Abstandsregeln galten, gab es heuer keinerlei Beschränkungen mehr. Das merken die Betreiber der Freibäder im südlichen Landkreis an den Besucherzahlen. Im Arzbacher Freibad sind die Becken noch gefüllt. „Bei uns springen viele nach dem Tennisspielen gerne noch ins Wasser“, erklärt Mitbetreiberin Gitti Pirchmoser auf Anfrage. Mit Blick auf die vergangenen Monate frohlockt sie: „Es war ein total schöner Sommer mit vielen tollen und warmen Badetagen.“ Nach Wegfall der coronabedingten Einschränkungen habe man deutlich gemerkt, dass die Gäste wesentlich entspannter waren. „Es gab wieder ein gemütliches und geselliges Beisammensitzen an den Abenden“, berichtet Pirchmoser.

Die drastisch gestiegenen Heizkosten würden sie nicht ganz so hart treffen: „Wir sind erstens ein Sommerbetrieb und zweitens ein Naturfreibad, sprich wir müssen die Becken nicht heizen“, erklärt sie. In ihrem Gastronomiebetrieb im Freibad hingegen spüre sie die gestiegenen Lebensmittelkosten bereits deutlich. Bisher habe Pirchmoser die Eintrittspreise noch nicht angepasst. Ob eine Erhöhung ansteht, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Erhöhung der Eintrittspreise? Bichl entscheidet im Gemeinderat

Das berichtet auch Benedikt Pössenbacher, Bürgermeister der Gemeinde Bichl. „Ob die Eintrittspreise erhöht werden, entscheidet der Gemeinderat.“ Allgemein verlief die Saison auch im Bichler Naturfreibad gut. „Wir hatten viele Öffnungstage, zufriedene Badegäste und das Allerwichtigste: keinen Unfall“, sagt der Rathauschef. Das Bichler Bad ist bereits seit dem 7. September geschlossen. Heuer habe es mehr Badegäste als in den Coronajahren, jedoch nicht so viele wie 2019 gegeben. Pössenbacher beschreibt die Entwicklung in Zahlen: Während es 2019 insgesamt 9900 Badegäste in Bichl gab, waren es 2020 nur 6022 und 2021 noch weniger: 5726. Heuer habe man sich umso mehr über die 8727 Gäste im Naturfreibad gefreut. „Dazu konnten wir wieder mehrere Schwimmkurse durchführen“, berichtet der Bichler Bürgermeister.

Die Saison im Tölzer Freibad „Eichmühle“ ging heuer vom 14. Mai bis 9. September. „Dank des wunderschönen Wetters mit vielen Sonnenstunden, können wir eine sehr gute Zahl von knapp 17 000 Besuchern melden“, gibt Andrea Bacher von den Stadtwerken bekannt. „Mehr Besucher hatten wir nur 2018 sowie im Jahrhundertsommer 2003“, ergänzt sie. Die Gästezahl in den beiden Corona-Jahren war zum einen aufgrund des unbeständigeren Wetters und zum anderen aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln auch in Bad Tölz deutlich geringer. Seit Anfang der Woche finden nun im Freibad die Aufräumarbeiten vor dem Winter statt. Aktuell seien für den Sommer 2023 keine Erhöhungen der Eintrittspreise in der „Oach“ geplant, sagt Bacher auf Nachfrage.

Positive Bilanz in Bichl, Benediktbeuern, Arzbach und Bad Tölz

Seit dem 13. September hat auch das Alpenwarmbad Benediktbeuern seine Pforten geschlossen, gibt Bademeister Robert Baumgartner bekannt. Sabine Rauscher von der Tourist-Information sagt: „Die Saison lief nicht zuletzt aufgrund der meist stabilen Witterung sehr gut.“ Wie bereits berichtet wurde zu Saisonbeginn am 7. Mai der Spielplatz neu gestaltet. „Dieser fand bei den kleinen Badegästen großen Anklang und rief auch bei den Eltern positive Resonanz hervor“, so Rauscher. Die Zahlen lagen heuer laut Angaben der TI mit zirka 38 000 Badegästen höher als im „Jahrhundertsommer“ 2018 und auch als im Vor-Corona-Jahr 2019. Während der Pandemie waren auch in Benediktbeuern die Besucherzahlen aufgrund der Einlassbeschränkungen niedriger. Ob es im Alpenwarmbad nach der Erhöhung des Eintrittspreises in diesem Jahr auch 2023 einen Anstieg geben wird, könne noch nicht gesagt werden. „Dazu muss erst eine Analyse der Saison und der Energiepreisentwicklung erfolgen“, so Rauscher.

Etwas verhaltener ist die Stimmung in Lenggries. Heuer sei „weder ein besonders gutes noch ein besonders schlechtes Jahr“ gewesen, meint Tobias Riesch, Geschäftsleiter der Gemeinde. Insgesamt zählte man 77 Öffnungstage mit 15 125 Besuchern. „Es gab vor Corona schon Jahre mit 104 Öffnungstagen, aber auch Jahre mit 49 Öffnungstagen“, erklärt er. Eine Preiserhöhung sei für das Naturfreibad derzeit nicht vorgesehen.

