Viele Besucher, wenig passiert: Einsatzkräfte ziehen positive Bilanz

Von: Felicitas Bogner

Die Wasserwacht Walchensee musste unter anderem ein gekentertes Segelboot aus dem Wasser ziehen. © Privat

Einsatzkräfte von Berg- und Wasserwacht ziehen eine positive Pfingstferien-Bilanz. Es gab wenig Unfälle in den Bergen und am Wasser.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nach einem regnerischen Frühling herrschte in den Pfingstferien Kaiserwetter im Tölzer Land. Das zog neben vielen Touristen auch jede Menge Ausflügler in die Berge und an die Seen. Dennoch hatten die Einsatzkräfte von Wasser- und Bergwacht verhältnismäßig wenig zu tun.

„Trotz des schönen Wetters war es mit Blick auf die Einsätze am Berg erstaunlich ruhig“, sagt Lina Feile, Pressesprecherin der Lenggrieser Bergwacht. Bis zum letzten Ferienwochenende habe sich kein Einsatz im Gebiet der Isarwinkler Bergretter ereignet. „Am vergangenen Wochenende gab es dann ab Freitag einige Gleitschirmeinsätze“, berichtet Feile. Beispielsweise habe es bei einem Tandemflug Schirmprobleme gegeben, die der Pilot im Flug versucht zu beheben hat. „Dabei hat er einen Baum gestreift und ist dann hängen geblieben“, berichtet Feile. Der Pilot und sein Fluggast konnten sich selbst aus der misslichen Lage befreien. „Für uns war es eine reine Sachbergung“, sagt Feile. Nur 30 Minuten später seien die Kollegen zum nächsten Gleitschirmeinsatz am Brauneck los. „Auch am Samstag gab es drei Einsätze wegen Notlandungen von Gleitschirmfliegern. Wahrscheinlich lag das unter anderem an dem starken Ostwind“, meint die Sprecherin. Am Sonntag rückten die Lenggrieser dann noch zweimal zu medizinischen Vorfällen aus. „Eine Person hatte Schmerzen und musste von der Stie-Alm ins Tal gebracht werden, eine Person ist bei der Lenggrieser Hütte gestürzt.“

Wenig Einsätze in den Bergen

Ein ähnliches Bild gibt es im Loisachtal. Tobias Döring, Sprecher der Benediktbeurer Bergwacht, sagt: „Es waren viele rund um die Benediktenwand unterwegs, aber bei uns ist es ruhig geblieben.“ Zu vier Einsätzen seien die Bergwachtler ausgerückt. Unter anderem retteten sie einen Gleitschirmflieger, der in einem Baum im Leinbachtal festhing. „Ansonsten hatten wir zwei gestürzte Biker und eine Frau mit Kreislaufproblemen.“

Auch der Tölzer Bereitschaftsleiter Horst Stahl berichtet von nur wenigen Einsätzen am Blomberg. Hauptsächlich habe es sich um Fußverletzungen und Kreislaufbeschwerden gehandelt. Die Kochler Bergwacht hatte sogar keinen einzigen Einsatz am Berg in den vergangenen zwei Wochen. „Lediglich zwei Alarmierungen. Bei einer stellte sich heraus, dass es sich um keinen Notfall handelte, die andere war zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Ort“, sagt Bereitschaftsleiter Anton Geiger.

Walchensee: 10 Einsätze in Pfingstferien

Etwas mehr ereignete sich hingegen am Walchensee. „Aber zum Glück auch nichts rasend Dramatisches“, sagt Lisa Grünwald von der Wasserwacht. Auf dem See habe es zwei Einsätze mit Kitesurfern gegeben, die aufgrund technischer Probleme Unterstützung benötigten. Auch musste die Wasserwacht nach einer jungen Frau auf einem SUP suchen und einen gekenterten Segler aus dem Wasser retten. „Der Mann aus Österreich hatte nur eine Badehose an und war danach entsprechend unterkühlt – der See hatte zu Beginn der Ferien 14 Grad. Wir haben ihn auf der Wasserwachthütte versorgen können“, berichtet sie. Ansonsten hätten sich die meisten Einsätze für die Helfer vor Ort im Dorf abgespielt. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen mussten die Retter zehn Mal ausrücken. „Der See ist aber noch recht kalt. Daher waren nicht sehr viele Menschen im Wasser.“

