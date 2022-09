Viele Jobs, viele Arbeitssuchende: Großer Andrang bei Jobmesse im Tölzer Landratsamt

Von: Felicitas Bogner

Hussein Youssef schildert Petra Netzer seine gesundheitliche Lage und informiert sich über die Stellenangebote der Lenggrieser Fachklinik. © arp

Die neue Jobmesse im Landratsamt soll eine unbürokratische Kontaktmöglichkeit für Betriebe und Arbeitssuchende bieten. Es kamen zahlreiche Besucher.

Bad Tölz – Der Fach- und Arbeitskräftemangel ist mittlerweile nahezu in jeder Branche zu spüren. Auf der anderen Seite befinden sich aktuell aufgrund des Krieges viele Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis, die nach einer Arbeit suchen. Der Unternehmerverein „Wir für Tölz“ und das Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen hatten daher am Dienstag eine Jobmesse im Tölzer Landratsamt auf die Beine gestellt, um Arbeitsuchende und Arbeitgeber zu vernetzen.

Jobmesse in Bad Tölz: Lokale Betriebe und überregionale Unternehmen stellten aus

Sowohl lokale Firmen als auch große überregionale Unternehmen, wie beispielsweise die Deutsche Bahn, zählten zu den Ausstellern. Viele suchen Fachkräfte, aber auch Quereinsteiger werden beinahe in jedem Unternehmen mit Handkuss genommen. Die Not ist groß, ebenso groß war der Ansturm am Dienstag. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn der Messe um 14 Uhr waren das Foyer sowie der kleine Sitzungssaal rappelvoll. Viele Menschen drängten sich vor den Ständen. Unter ihnen war Hussein Youssef. Der 56-Jährige kommt aus Syrien und lebt in einer kleinen Wohnung in Wolfratshausen. „Ich bin seit drei Jahren hier in Deutschland“, berichtet er. Gesundheitlich sei er recht eingeschränkt. „Ich habe Probleme mit dem Gehen und bin zuckerkrank“, sagt Youssef im Gespräch mit unserer Zeitung. Dennoch erhoffe er sich, hier Arbeitgeber zu treffen, die ihn trotz seiner Einschränkungen einstellen würden. „Es ist aber nicht ganz leicht“, meint er.

Viele Besucher kamen zu der Jobmesse am Dienstagnachmittag ins Tölzer Landratsamt. © arp

Youssef war einer von vielen, die sich Informationen über die Fachklinik Lenggries am Stand von Petra Netzer und Susanne Meixner abholten. „Wir suchen alle möglichen Arbeitskräfte – von Fachpersonal über Quereinsteiger. Für die Pflege genauso wie für die Küche“, berichtet Netzer als stellvertretende Geschäftsführerin der Klinik. „Wir sind hier schon mit einigen ins Gespräch gekommen“, sagt sie. Etwa die Hälfte der Leute, die bisher an ihrem Stand waren, seien Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. „Es ist relativ gemischt, woher die Leute kommen und weswegen sie bisher keine Arbeit hatten“, stellt Netzer fest. Sie freue sich über die Möglichkeit, die Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation hier vorzustellen und mit neuen Menschen und potenziellen Arbeitskräften in Kontakt zu kommen. „Wir sind glücklich über jeden, mit dem wir heute ins Gespräch kommen“, sagt sie motiviert und verteilt Flyer. Ob sich die Teilnahme an der Messe lohnt, um neue Mitarbeiter zu bekommnen, werde sich allerdings erst noch zeigen.

Jobmesse in Bad Tölz: Erfolg noch nicht abzuschätzen

Erfolge seien generell noch nicht abzuschätzen, meint auch Udo Kohnen, Leiter der Geschäftsstellen der Bundesagentur für Arbeit Bad Tölz und Wolfratshausen. Er habe mit einem regen Besucheraufkommen gerechnet, da viele der Anwesenden von Jobcenter oder der Agentur für Arbeit hierher eingeladen worden seien. „Die Jobmesse findet in dieser Form das erste Mal statt, daher sind wir auch gespannt, wie viele Menschen hier schlussendlich eine Anstellung finden.“ Wichtig sei es an diesem Tag, die Informationsangebote und Kontaktmöglichkeiten niedrigschwellig zu halten. „So gibt es keinerlei Hürden und man kann sich erst einmal unbürokratisch und unverbindlich austauschen“, erklärt Kohnen.

Auch Monika Weber-Binder von dem Tölzer Restaurant „Binderbäu“ ist unter den Ausstellern vertreten. „Wir suchen einen Koch und eine Küchenhilfe.“ In der Gastronomie habe man schon öfter Phasen gehabt, in denen es schwer war, Personal zu akquirieren, sagt sie. Doch einen Arbeitskräftemangel wie aktuell habe sie noch nie erlebt. „Als ich erfahren habe, dass es diese neue Messe gibt, wollte ich sofort auch mit einem Stand dabei sein.“ Die Hoffnung auf zwei neue Mitarbeiter für ihr Lokal sei groß.

Neben zahlreichen kleineren und größeren Firmen gab es auch Infostände – beispielsweise von der IHK und Bildungsträgern. Unter den Arbeitssuchenden war auch die 20-jährige Myriam. Im Sommer hat die ehemalige Schülerin aus Wolfratshausen ihr Abitur gemacht. „Nun weiß ich noch nicht, was ich mal studieren möchte“, sagt sie. Überdies suche sie nach einem vorübergehenden Job. „Ich bin ja noch nirgends immatrikuliert, und bis ich das passende Studium für mich gefunden habe, will ich arbeiten“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrer Schwester hoffe sie hier ein paar Ideen für die wegweisende Entscheidung zu bekommen.

