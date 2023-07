Viele Staatspreisträger bei Berufsschulabsolventen: „Unbezahlbares Ticket für die Zukunft“

Abschlussfeier

Die Tölzer Berufsschule verabschiedete am Freitig ihre Absolventen. Das Ergebnis kann sich zeigen lassen. Es gibt insgesamt 49 Staatspreisträger und elfmal die Note 1,0.

Bad Tölz – An seine eigene Schulzeit an der Tölzer Berufsschule vor 24 Jahren erinnerte sich Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair am Donnerstagvormittag, als die erste Hälfte der diesjährigen Absolventen im Tölzer Kurhaus verabschiedet wurde: „Zum Staatspreis hat’s bei mir damals nicht gereicht, und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, was die Politiker zu uns Entlassschülern gesagt haben“, sagte Lindmair mit einem Lächeln. Insgesamt wurden heuer 284 junge Frauen und Männer endgültig aus der Schule verabschiedet, die alle erfolgreich einen Beruf erlernt hatten. Darunter waren 49 Staatspreisträger, also Absolventen, deren Notendurchschnitt 1,5 oder besser ist. Darunter gab es sogar elfmal die Traumnote 1,0.

Berufsschue Bad Tölz: Viele Absolventen

Die Entlassfeier war wegen der großen Anzahl an Schülern zweigeteilt: die eine Hälfte am Vormittag, die andere am Nachmittag. Am Morgen überreichte Lindmair die Staatspreise an die frischgebackenen Maurer, Zimmerer, Bäcker sowie die medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten. „Gesundheit, Ernährung und Handwerk: Das sind drei Bereiche, die für die hohe Lebensqualität im Landkreis entscheidend sind“, betonte der Zweite Bürgermeister und fügte an: „Es gibt doch nichts Schöneres, als in eine frische Brezn zu beißen. Das zaubert jedem ein Lächeln auf die Lippen.“ Als zukünftige verlässliche Ratgeber pries der Politiker die verschiedenen Ausbildungsbetriebe an. Und an die jungen Erwachsenen gewandt fügte er an: „Mischt Euch in Zukunft ein, in die Gesellschaft und in die Politik für unsere schöne Heimat.“

+ Die Staatspreisträger der Elektrotechnik, der Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker, Steuer-Fachangestellten und der verschiedenen Fachrichtungen der Kaufleute zeichneten Schulleiter Florian Dietz (li.) und 3. Landrat Klaus Koch (re.) aus. © arp

Am Nachmittag hatte Dritter Landrat Klaus Koch die ehrenvolle Aufgabe der Zeugnisübergabe an die besten Absolventen der Elektrotechnik, der Kfz-Mechatroniker, Industriemechaniker, Steuer-Fachangestellten und der verschiedenen Fachrichtungen der Kaufleute übernommen. „Viele Menschen haben Sie bislang auf Ihrer bisherigen Wegstrecke an den Schulen unterstützt: die Lehrkräfte, die Lehrherren, aber auch die Eltern“, führte Schulleiter Florian Dietz in seiner Abschlussrede aus. „Für Sie geht heute eine Ära zu Ende. Mit dem Zeugnis, das Sie heute erhalten, haben Sie sich ein unbezahlbares Ticket für die Zukunft erworben.“

Klaus Koch: „Vergessen Sie nicht, die persönliche Begegnung zu Mitmenschen zu suchen“

Dabei hoffte er, dass in der Schule die wichtigste Ausrüstung für das weitere Leben zusammengepackt worden sei, wenn es künftig gelte, eigene Entscheidungen zu fällen. Auch wenn das Handy heute ein wichtiges Hilfsmittel sei, „vergessen Sie darüber hinaus nicht, die persönliche Begegnung zu Mitmenschen zu suchen“. Dietz appellierte an die Absolventinnen und Absolventen, sich nicht von den modernen Kommunikationsmitteln manipulieren zu lassen. Auch solle man sich immer wieder Pausen gönnen: „Punkte des Innehaltens, an denen man auf das Erreichte zurückblicken und die Ziele für die Zukunft neu abstecken kann.“

