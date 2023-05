Viele Urlauber, wenige freie Betten: Gute Buchungslage in den Pfingstferien im Tölzer Land

Tourist-Infos geben positives Feedback

Bei dem Kommunen im Tölzer Land ist die Freude über eine gute Buchungslage in den Pfingstferien groß. Ein Boom ist vor allem am ersten Wochenende zu verzeichnen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sonne satt, facettenreiche Veranstaltungen und Ferienbeginn. Ob US-Car-Treffen, Rosentage oder ein Ausflug in die Berge: Das Tölzer Land hat zu Beginn der Pfingstferien einiges zu bieten. Das merkt man auch an der Buchungslage. „Seit klar war, dass das Wetter gut wird, stand bei uns das Telefon nicht mehr still“, sagt die Tölzer Kurdirektorin Brita Hohenreiter. Vor allem in der ersten Ferienhälfte seien die Betten in Bad Tölz schon größtenteils belegt. „Wir haben durch die Rosentage viele Aussteller und Gäste, die übernachten“, sagt sie. Die Tourist-Information habe die Gastgeber bereits gebeten, sämtliche freie Betten zu melden. Vereinzelt gebe es noch Übernachtungsmöglichkeiten. „Aber es wird eng“, so Hohenreiter.

US-Car-Treffen, Rosentage und Food-Festival: Viele Veranstaltungen in Bad Tölz

Aufgrund der Veranstaltungsdichte rechnet die Kurdirektorin vor allem am Pfingstwochenende mit vielen Tagesausflüglern. „Auch all unsere Infrastruktureinrichtungen, die Blombergbahn, das Freibad und Co., laufen auf Hochtouren“, sagt sie. Aber nicht nur zu Beginn der Ferien erhofft sich Hohenreiter viele Urlauber. „Am letzten Wochenende findet ein Food-Festival statt, da wird auch einiges los sein.“

Nicht anders ist die Lage im Isarwinkel. Maria Bader, Leiterin der Tourist-Information Lenggries, sagt: „Wir sind gut ausgelastet, vor allem viele Familien haben sich angekündigt.“ Die meisten hätten längere Aufenthalte gebucht. „In den Pfingstferien ist es üblich, dass Familien eine Woche oder länger bleiben.“

Lenggries: Viele Familien

Die Gemeinde habe ein abwechslungsreiches Programm für Kinder, Familien und Erwachsene. „Besonders beliebt sind im Kinderprogramm die Abendwanderung zur Denkalm und die Kräutersafari“, erklärt Bader. Überdies gibt es zwei neue Veranstaltungen für Erwachsene. Diese können vor Ort eine geführte E-Mountainbike-Tour buchen – hier gibt es verschiedene anspruchsvolle Routen. Weiter bietet die TI erstmals die Führung „Geheimnis des Wassers“ mit der Wassertherapeutin Lucia Ossiander-Kukuljan an. „Die Gäste machen eine Wanderung am Tratenbach. Dabei geht es um die Wirkung des Wassers auf den Köper und auch darum, welche verschiedenen Trinkwasser für wen gut sind“, sagt Bader.

Bunt gemischte Gästeklientel in der Jachneau

Sonja Eichbichler leitet die Gäste-Information in der Jachenau. Auch in der von der Einwohnerzahl kleinsten Kommune des Landkreises ist man auf volle Ferienwohnungen und Gästehäuser eingestellt. „Ein bisschen Luft haben wir noch, aber nicht mehr viel“, sagt Eichbichler mit Blick auf freie Zimmer. Viele Familien würden in der Jachenau ihren Pfingsturlaub verbringen. „Die meisten bleiben ein bis zwei Wochen.“ Aber auch Paare und Alleinreisende seien angemeldet. „Die Gästeklientel ist bunt gemischt. Von jung bis alt ist alles dabei.“

Zufrieden mit der Buchungslage ist man auch in Benediktbeuern. Sabine Rauscher von der Gäste-Information sagt: „Wir freuen uns sehr, dass das Wetter endlich besser ist und hoffentlich viele Urlauber und Einheimische das Alpenwarmbad nutzen.“ In der ersten Ferienwoche seien alle Ferienwohnungen belegt. Viele Buchungen seien bereits vor einiger Zeit erfolgt. „Tendenziell planen die Leute wohl wieder langfristiger ihre Ferien“, meint Rauscher.

Thomas Holz: „Die Tendenz der kurzfristigen Buchungen bleibt.“

In der tourismusintensivsten Gemeinde, Kochel am See, gibt es andere Erfahrungen beim Buchungsverhalten. Auf Anfrage sagt Bürgermeister Thomas Holz: „Die Buchungslage ist relativ gut. Es gibt nur noch frei gemeldete Zimmer in Kochel am See und wenige Ferienwohnungen in der ganzen Gemeinde.“ Weiter meint er: „Aufgrund des schlechten Wetters in den vergangenen Wochen warten potenzielle Gäste offensichtlich noch ab, wie sich das Wetter entwickelt.“ Dies würden die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information immer wieder als Rückmeldung erhalten. Daher resümiert der Rathauschef: „Die Tendenz der kurzfristigen Buchungen bleibt.“

