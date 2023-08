Viele Versicherungsfälle bei Hagel-Unwetter im Tölzer Land: Sparkasse gibt Tipps zum richtigen Vorgehen

Der Hagel zerstörte unzählige Autos und Dächer im Tölzer Land. Die Versicherungen sind jetzt gefragt. © arp

Nach dem verheerenden Hagel-Unwetter im Tölzer Land, müssen sehr viele Hausbesitzer und Bürger nun Schäden bei den Versicherungen melden. Dazu gilt es einiges zu beachten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Schadenshöhe des Unwetters wird enorm sein. Bis Sonntagmittag gingen bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen über 100 Schadenmeldung ein, berichtet Martin Harbalik, Abteilungsleiter Versicherung und Immobilien, auf Anfrage unserer Zeitung. Für eine reibungslose Regulierung empfehle man den Geschädigten folgende Vorgehensweise:

Sparkasse gibt Tipps für reibungslose Abwicklung

• Schaden dokumentieren (Fotos, Aufstellung beschädigter Gegenstände)



• Sofortmaßnahmen zur Schadenminderung einleiten (offene Gebäudeteile abdecken, Wasser abpumpen etc.)



• Schaden beim Versicherer melden, am besten über die Homepage des jeweiligen Versicherers. „Das geht am schnellsten“, so Harbalik. „In aller Regel erhält man auf diese Weise bereits eine Schadennummer, die Kontaktdaten des Schadensachbearbeiters und erste Hinweise zur weiteren Vorgehensweise.“ Die Versicherungskammer Bayern erreicht man über den Link www.vkb.de/content/services/schaden-melden sowie telefonisch unter 0800/62 36 62 36.

Sparkasse stockt Mitarbeiter für Bearbeitung der Fälle auf

In die vom Unwetter besonders betroffenen Regionen entsende die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen am Montag zusätzliche Mitarbeiter, um die Kunden vor Ort zu unterstützen, so Harbalik. „Um eine möglichst schnelle und unbürokratische Bearbeitung zu gewährleisten, verzichten wir bei Sparkassenkunden im Rahmen der Schadenregulierung auf Originalbelege.“ Fotos, Kostenvoranschläge von Handwerkern, Reparaturrechnungen und anderes seien in digitaler Form ausreichend und können unter Angabe der Schadennummer an schaden@vkb.de gemailt werden.

