Marihuana im Gebüsch versteckt: Tölzer (24) verurteilt

Von: Rudi Stallein

Ein junger Kiffer aus Bad Tölz wurde in einem Indizienprozess am Amtsgericht verurteilt. Symbo © dpa

Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln stand ein 24-jähriger Tölzer jetzt vor dem Jugendgericht. Obwohl er die Tat leugnete, wurde er verurteilt.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Einem jungen Tölzer sollen vier Gramm Marihuana gehört haben, das ein Polizist in einem Gebüsch in der Innenstadt gefunden hat. „Ich kann nur sagen, dass ich damit nichts zu tun habe“, beteuerte der Auszubildende vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Wolfratshausen, wo er sich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten musste. Die Gymnasiasten mit Wahlfach Rechtskunde, die der Verhandlung beiwohnten, bekamen dabei eine Ahnung davon, was ein Indizienprozess ist.

Staatsanwalt und Richter sind von der Schuld des Angeklagten überzeugt

Staatsanwalt und Richterin waren von der Schuld des 19-Jährigen überzeugt: Ihm wurden 24 Stunden Sozialdienst aufgebrummt, zudem muss er an drei Einzelgesprächen mit der Caritas-Suchtberatung teilnehmen und erhielt ein Drogenkonsumverbot für ein Jahr, inklusive sechs Screenings. „Wir haben nur Indizien“, räumte Richterin Friederike Kirschstein-Freund in ihrer Urteilsbegründung ein, „aber davon eine ganze Reihe.“

Der Angeklagte habe „gekichert wie ein kleines Kind“

Die meisten gingen aus der Schilderung eines Polizisten hervor, der am 8. Juli vorigen Jahres mit einem Kollegen wegen einer Ruhestörung zur Hindenburgstraße gerufen worden war. Dort trafen sie im Hinterhof des Postamts auf eine Gruppe junger Leute. Der Angeklagte sei mit einem anderen von dem Gebüsch gekommen, in dem später das Rauschmittel gefunden wurde. „Alle wirkten berauscht auf uns“, beschrieb ein Polizist den Eindruck, den die fünf Burschen auf ihn gemacht hatten. Der Angeklagte habe glasige Augen gehabt und „gekichert wie ein kleines Kind“, als man ihm und seinen vier Begleitern – alle wegen Drogendelikten polizei- und gerichtsbekannt – einen Platzverweis erteilt habe.

Eine Dolde Marihuana, eingewickelt in Döner-Papier

In Sichtweite habe die Gruppe gewartet, bis die Polizisten sich entfernten. Dann sei der Angeklagte zurückgekommen und zu dem Gebüsch gegangen, in das er mit einer Handylampe hineinleuchtete. Die Polizei fand später, was der junge Mann mutmaßlich gesucht hatte: eine Dolde Marihuana, eingewickelt in Döner-Papier.

Angeklagter leugnet die Tat bis zum Schluss

Der Angeklagte behauptete, er sei zum Gebüsch gegangen, weil er „auf die Toilette wollte“. Das nahm ihm niemand ab. „Wo die Jungs gestanden sind, hätte er auch ins Gebüsch gehen können. Warum er dafür noch mal die Straße hochkommt, erschließt sich mir nicht“, sagte der Polizist. Das Gebüsch auszuleuchten, statt die Hosen heruntergelassen zu haben, wertete das Gericht als weiteres belastendes Indiz. „Es gibt keinen Grund, zu warten und dann ausgerechnet an den Punkt zurückzukommen, von dem sie verwiesen wurden“, sagte die Richterin.

Der Angeklagte blieb auch nach den deutlichen Worten und einem weiteren kurzen Gespräch mit Jugendgerichtshelferin Lena Wahner bei seiner Meinung: „Ich geb’ nichts zu, was ich nicht war.“ Der Azubi stritt aber auch nicht ab, dass er schon Drogenerfahrung hatte. Nur wenige Wochen nachdem er die Vorladung zur Verhandlung bekommen hatte, war er, nach eigener Aussage aus Anlass seines Geburtstags, zum Kiffen nach Amsterdam gefahren.

„Das muss ich nicht verstehen“, meinte der Staatsanwalt, der als „spürbare Sanktion“ 24 Stunden soziale Dienste beantragte. Richterin Kirschstein-Freund folgte dem Antrag und betonte: „Ich bin überzeugt, dass das Betäubungsmittel ihres war.“ Nicht alle Gymnasiasten, die die Verhandlung verfolgt hatten, waren derselben Meinung.

