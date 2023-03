Vier-Tage-Woche begeistert Arbeitnehmer und auch manche Chefs: „Schaffen deutlich mehr“

Von: Felicitas Bogner

Sabine Sziedat hat die Vier-Tage-Woche in ihrem Friseursalon in Benediktbeuern eingeführt und ist begeistert. © arp

Die 4-Tage-Woche ist in aller Munde. Im Landkreis gibt es aber nur wenig Unternehmen, die das Modell anbieten. Dabei ist die verkürzte Woche bei Bewerbern und Angestellten beliebt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Viele wünschen sie sich: die Vier-Tage-Woche trotz Vollzeitstelle. Im Landkreis gibt es derzeit nur wenige Unternehmen, die dieses Arbeitszeit-Modell anbieten. Doch diejenigen, die es eingeführt haben, berichten von positiven Erfahrungen. Als „Win-Win-Situation“ beschreibt die Vier-Tage-Woche Sabine Sziedat, Geschäftsführerin des Friseursalon Hairg’richt in Benediktbeuern. „In der Coronazeit haben wir festgestellt, dass der Samstag einfach nicht mehr so gefragt ist, da die Leute lieber etwas unternehmen“, berichtet sie. Ihre Mitarbeiterinnen seien von der Vorstellung, einen freien Tag mehr zu haben, sofort begeistert gewesen. „Erst sollte es nur eine dreimonatige Testphase sein.“ Mittlerweile arbeiten Sziedat und ihre Mitarbeiterinnen schon seit über einem Jahr nur an vier Wochentagen. Nach wie vor ist die Friseurin von dem Modell überzeugt: „Meine Mitarbeiterinnen sind deutlich erholter und gehen motivierter an die Arbeit. Sie können das lange Wochenende viel besser nutzen.“ Die Stunden von Samstag wurden auf die anderen Tage aufgeteilt. Ein Arbeitstag habe nun neuneinhalb Stunden.

Benediktbeurer Frisuerin zur 4-Tage-Woche: „Win-Win-Situation“

Nachteile sieht die Arbeitgeberin dadurch keine: „Der Umsatz hat sich nicht verändert.“ Mit einer Ausnahme habe die Öffnungszeitenumstellung auch keinen Kunden gestört. Laut Sziedat sind die Menschen seit Corona flexibler mit ihren Terminen geworden. „Durch Gleitzeit und Homeoffice können viele auch unter der Woche kommen.“ Ihre Bilanz nach einem Jahr: „Es war für alle eine tolle Entscheidung, und ich werde das Modell weiterführen.“

4-Tage-Woche bei „Rollo Solar“: „Über 90 Prozent waren begeistert“

Ähnlich überzeugt von der Vier-Tage-Woche ist Hannah Thormann, Geschäftsleiterin von „Rollo Solar“ im Tölzer Farchet. „Wir haben im Juli – das ist in der Hauptsaison – in der Produktion testweise auf das Modell umgestellt“, berichtet sie. Leichte Auftragseinbußen durch den Krieg in der Ukraine hätten sie auf die Idee gebracht. „Als wir vor dem Jahreswechsel mit den Mitarbeitern über diese Zeit geredet haben, wollte kein einziger mehr in eine Fünf-Tage-Woche zurück.“ Daher habe sie sich dazu entschlossen, auch für die Angestellten im Büro und in der Montage die Vier-Tage-Woche einzuführen. „Über 90 Prozent waren begeistert“, sagt Thormann. „Es gab einige Anliegen bezüglich Gehaltserhöhung und Inflationsausgleich. Wir haben dann allen 60 Mitarbeitern aber die Vier-Tage-Woche vorgeschlagen. Ohne dass sich am Gehalt etwas ändert, arbeiten alle nun statt 40 Stunden an fünf Tagen nur noch 36 Stunden an vier Tagen.“ Das bedeutet eine halbe Stunde mehr pro Arbeitstag. „Um weiterhin für die Kunden zuverlässig erreichbar zu sein, mussten wir uns allerdings von der Gleitzeit verabschieden. Alle fangen nun um 7.30 Uhr zu arbeiten an und gehen um 17 Uhr nach Hause.“

„Keiner sitzt Zeit ab, alle geben Gas“

Freitags bleibe das Unternehmen geschlossen. „Bisher hatten wir noch keine Kundenbeschwerden deswegen.“ Überdies spare sich die Firma Energiekosten. „Wenn einen ganzen Tag weniger die Maschinen, Heizung oder Klimaanlagen laufen, ist das nicht zu unterschätzen“, sagt Thormann. Die Unternehmerin stellt nach eigenen Angaben fest, dass ihre Mitarbeiter gesünder und zufriedener seien. „Jeder gibt sein Bestens, damit wir Donnerstag um 17 Uhr fertig sind.“ Das Unternehmen habe keine Abstriche gemacht. „Im Gegenteil, durch die Motivationssteigerung schaffen wir deutlich mehr. Keiner sitzt Zeit ab, alle geben Gas.“

Waldherr-Merk von „Hirschkuss: „Kommt nicht bei jedem gut an“

Anders positioniert sich zum Beispiel Petra Waldherr-Merk, die Geschäftsführerin von „Hirschkuss“ in Gaißach. „Für uns ist das schwierig umzusetzen“, meint sie. „Man kann zu jeder Zeit online einkaufen. Wir punkten also durch den Service. Die Kunden erwarten, dass man vor Ort ist.“ Die Vier-Tage-Woche klinge nur im ersten Moment attraktiv, meint sie. „Die Arbeitszeit des fehlenden Tages muss auf die anderen verteilt werden. Man muss also länger arbeiten. Das kann für Stress sorgen und kommt nicht bei jedem Arbeitnehmer gut an.“ Waldherr-Merk will aber nicht verallgemeinern. „Das wird bei jedem Betrieb anders sein.“

Andreas Roß, Wirtschaftsförderer des Landkreises, betont ebenfalls, dass man in diesem Punkt „nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren“ könne. „Viele Betriebe haben bereits festgestellt, dass es die Produktivität erhöht. Doch ob es auf Dauer funktioniert, muss beobachtet werden.“ Er finde das Modell jedenfalls interessant. „Bei manchen Unternehmen wird es aber nicht machbar sein, da dann mehr Personal eingestellt werden müsste und die Kosten somit erhöht werden würden“, meint er.

IHK: 4-Tage-Woche für Arbeitnehmer attraktiv

Florian Reil, Sprecher der IHK Bad Tölz-Wolfratshausen, sagt, dass immer mehr Unternehmen – sofern es die Abläufe erlauben – eine Vier-Tage-Woche anbieten, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. „Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen können je nach Ausgestaltung auch neue Bewerber angesprochen oder bestehende Mitarbeiter gehalten werden“, erklärt er. Dies treffe vor allem auf angehende Ruheständler, Rentner oder junge Eltern zu, so Reil. In diesem Punkt pflichtet ihm Hannah Thormann bei. „Seit wir die Vier-Tage-Woche haben, haben wir mehr und vor allem deutlich bessere Bewerber. Alle Stellen sind besetzt.“ Wie viele Unternehmen das Modell anbieten, ist der IHK nicht bekannt. Sicher sei jedoch, dass Bewerber an flexiblen Arbeitszeiten oder an einer Vier-Tage-Woche interessiert sind. Immer mehr Betriebe geben laut Reil an, so Stellen besetzen zu können.

