Vier Unfälle auf schneeglatter Straße: Viel Blechschaden und eine Verletzte

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Vorsicht glatt: Das galt am Wochenende auch auf Straßen im Landkreis. © Silas Stein

Zu einer ganzen Reihe von Unfällen kam es am Wochenende. Grund waren die winterlichen Straßenverhältnisse, aber nicht nur: In einem Fall hatte das Auto nur Sommerreifen.

Erheblichen Blechschaden verursachte am Freitag ein 22-Jähriger Wackersberger bei einer Kollision in Bad Heilbrunn. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 38-jähriger Heilbrunner die Birkenallee, und wollte dort rechts neben der Fahrbahn parken. Der Wackersberger erkannte dies zu spät und rutschte in die rechte Seite des Skoda. Im Anschluss schleuderte er mit seinem Audi noch gegen den geparkten Pkw einer 31-jährigen aus Bad Heilbrunn. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige bei sehr winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich aber auf rund 13 000 Euro.

Kontrolle über Fahrzeug verloren: Fußgängerin erfasst

Ebenfalls am Freitag wurde in Bad Tölz eine Fußgängerin bei einem Unfall leicht verletzt. Die 65-Jährige befand sich auf dem Gehweg der Salzstraße. Zur selben Zeit war ein 19-jähriger Tölzer mit seinem Opel auf der Salzstraße in Richtung Fußgängerzone unterwegs. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse verlor er die Kontrolle über den Wagen. Das Fahrzeug geriet auf den Gehweg und erfasste die Fußgängerin. Die Münchnerin wurde mit leichten Verletzungen am Bein vom BRK-Rettungsdienst ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Auto kollidiert neben der Fahrbahn mit Strommasten

Am Freitagabend gegen 21 Uhr ereignete sich dann noch ein wetterbedingter Unfall in Dietramszell auf der Stockacher Straße. Dabei kam eine 20-jährige Geretsriederin mit ihrem Citroen aufgrund der nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit in einer Linkskurve ins Rutschen und nach rechts von der eisglatten Fahrbahn ab. Neben der Straße kollidierte der Wagen dann noch mit einem Strommasten.

Es kam bei dem Zusammenstoß glücklicherweise zu keinem Personenschaden, aber zu einem Sachschaden am Pkw und dem Strommasten in einer geschätzten Gesamthöhe von etwa 3500 Euro, meldet die Polizei.

Taxi schleudert gegen Leitplanke

Etwas zu flott war dann am Samstag ein Taxifahrer in Lenggries unterwegs. Der 27-Jährige kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte zwischen Wegscheid und Leger auf die Gegenfahrbahn und krachte mit dem Wagen in die Leitplanke. Der Taxifahrer und sein 23-Jähriger Fahrgast blieben unverletzt. Die Leitplanke wurde leicht beschädigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.