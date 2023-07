Vier Verletzte durch Faustschläge - Einige Schlägereien nach Abschlussfeiern

Aus dem Polizeibericht

Bei und nach den Abschlussfeiern kam es in Bad Tölz zu einigen Auseinandersetzungen: Drei Schlägereien meldet die Polizei vom Wochenende. Dabei wurden vier Männer verletzt.

Bad Tölz – Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend auf der Abschlussfeier einer Tölzer Schule im Kurhaus. Dort gerieten ein 17-jähriger Tölzer und ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aneinander. Beim Verlassen der Veranstaltung soll der Jugendliche den Mann beleidigt haben. Als dieser den jungen Mann an der Schulter festhielt, um ihn zur Rede zu stellen, soll ihm der 17-Jährige unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Jugendliche wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch den Sicherheitsdienst festgehalten und anschließend einem Elternteil übergeben. Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung laufen.

Bad Tölz: Schlägereien auf Abschlussfeier, am Moraltpark und Amortplatz

Auch am Moraltpark flogen die Fäuste Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr sah eine Streife der Polizei dort zwei Jugendliche, die auf sich aufmerksam machten. Sie zeigten den Beamten einen verletzten 16-Jährigen, der in einem Eingangsbereich des Moralt-Komplexes mit blutigem Gesicht am Boden saß. Der Greilinger hatte sich wohl betrunken dort hingesetzt, um sich auszuruhen und auf seine Freunde zu warten. Dabei sei er mit einer vorbeiziehenden Gruppe – drei Männer und eine Frau – in Streit geraten. Einer aus der Gruppe soll dem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser an der Nase verletzt wurde.

Polizei ermittelt wegen Köfperverletzungen und Beledigung

Auch hier laufen die Ermittlungen wegen Körperverletzung. Ebenfalls am frühen Samstagmorgen gegen 4.15 Uhr kam es zu einer Schlägerei am Amortplatz. Laut Polizei gerieten ein Greilinger (23) und ein Tölzer (24) aneinander. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Tölzer vor einem Nachtlokal am Amortplatz die Straße überquert und dabei auf ein vorbeifahrendes Auto gespuckt, woraufhin ihn der Greilinger zur Rede stellte. In der darauffolgenden verbalen Auseinandersetzung soll der Tölzer dem Greilinger mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 23-Jährige erlitt dadurch mehrere Hämatome und Schürfwunden im Gesicht.

Der Angreifer entfernte sich, konnte aber durch eine Streife der Polizei in der Marktstraße gestellt werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass auch der 24-Jährige Verletzungen im Gesicht hatte. Sein T-Shirt war zerrissen. Wer ihn angriffen hat, ist noch unklar. Die Polizei vermutet aber, dass Freunde des Greilingers „die Sache selbst in die Hand genommen und sich für ihren Freund revanchiert haben“. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen.

