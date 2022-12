Vision wird Wirklichkeit: Rundgang über die Tölzer Hotelbaustelle

„Bergeblick“

Auf der Wackersberger Höhe nimmt das Hotel Bergeblick Formen an. Ein Rundgang über die Baustelle.

Bad Tölz – Was über lange Zeit nur im Kopf des Bauherrn sowie in Skizzen und Modellen des Architekten existierte, lässt sich auf der Wackersberger Höhe mittlerweile ganz konkret besichtigen. Dort kann Investor Johannes Tien bereits durch die Gänge des im Bau befindlichen Hotels Bergeblick gehen und dem Besucher die Zimmer sowie den Ausblick in Richtung Wald oder Berge präsentieren. „Jetzt fühlt es sich greifbar an“, freut sich Tien.

Geplante Eröffnung im Mai oder Juni 2023

Diese Woche, so der Hotelinvestor, solle noch ein Staffelgeschoss aufgesetzt werden. Es wird Suiten sowie die künftige Wohnung der Familie Tien beherbergen, die das Hotel wie berichtet auch selbst betreiben wird. Ist hier alles unter Dach, könne über den Winter der Innenausbau erfolgen, so Tien. Als Letztes wird der Baukörper mit dem Pergola-artigen Holzgerüst umgeben, das seine Quaderform nach außen auflösen und die Verschmelzung mit der umgebenden Natur unterstreichen soll. Hinsichtlich des geplanten Eröffnungstermins sei als „Zielrichtung Mai, vielleicht Juni“ angepeilt, erklärt Tien.

Der Wald erscheint zum Greifen nah

Beim Baustellenrundgang lässt sich schon jetzt einiges erahnen, was den Bau ausmachen wird. Auf einer Seite, auf die man von den rückwärtigen Zimmern sowie von einer der künftigen überdachten Terrassen der „Rooftop-Bar“ blickt, erscheint der Wald zum Greifen nah. Gleichzeitig betont Tien: „Man sieht jetzt, dass die von Kritikern geäußerte Vermutung, der Bau könnte über die Baumwipfel ragen, nicht zutrifft. Da fehlt noch ein ganzes Stück.“ Zur Vorderseite hin schauen die Gäste von den Zimmern beziehungsweise von der Bar oder dem Frühstücksraum aus auf den Blomberg und die etwas weiter entfernte Bergkette.

Bergblick auch beim Zähneputzen

Den Blick sollen die Gäste auch vom frei stehenden Waschtisch aus beim Zähneputzen genießen können – durch Fensterfronten, deren Rahmen unsichtbar bleibt. Das verstärke das Gefühl, sich mitten in der Landschaft aufzuhalten, so der Bauherr. Auch auf den Hotelgängen „wird das Auge immer Richtung Natur geführt“, sagt seine Frau Andrea Tien.

Im Eingangsbereich lässt sich eine Vorstellung davon gewinnen, wo die Gäste einmal begrüßt werden und ihr Frühstück einnehmen. Nach oben wird sich laut Tien ein hoher Luftraum über die nächsten Stockwerke auftun – für ein Gefühl der Offenheit, aber auch einen energiesparenden Luftaustausch. Ansonsten wirkt das Entree mit seinen Fichtenholzpfeilern fast etwas verwinkelt. „Wir wollten alles nicht so groß haben, es soll Geborgenheit ausstrahlen“, sagt Andrea Tien.

Gumpe wird mit Wasser aus Gaißacher Brunnen gefüllt

Auch vom Spabereich auf der Waldseite sowie dem abgetrennten Saunahaus lässt sich bereits ein Eindruck gewinnen. Ein rundes Betonbecken wird sich einmal in eine Art „Gumpe“ verwandeln. Gefüllt wird sie laut Tien mit Wasser aus dem Gaißacher Brunnen – zwar hygienisch aufbereitet, aber nicht erwärmt. „10 bis 15 Grad, so natürlich wie möglich, als ob man in die Isar springt“, sagt der Investor. Der Pool, der einmal auf der Frontseite des Hotels vorgesehen war, wurde mittlerweile in den Planungen Richtung Wellness-Bereich verlegt.

Dutzende Bewerbungen für die rund 30 freien Stellen

„Es macht Freude und ist toll zu sehen, wie es wächst“, schwärmt der Bauherr. Gleichzeitig tritt er mit der Planung der Vermarktung bereits in die nächste Phase ein. Im Internet solle zunächst eine sogenannte „Landing Page“ Interessierte informieren, dass das Hotel demnächst eröffnet – mangels Foto mit aussagekräftigen Illustrationen und 3D-Animationen, damit die ersten schon vor Eröffnung Lust bekommen, ein Zimmer zu buchen.

Für die rund 30 zu besetzenden Stellen seien bis jetzt „dutzende Bewerbungen“ eingegangen, sagt Tien, vor allem aus den umgebenden Gemeinden, teils auch von ehemaligen Mitarbeitern des jüngst geschlossenen Arabella Brauneck Hotels in Lenggries. Eine Einstellung sei schon fix, weitere Bewerber seien willkommen.

