Tölzer engagieren sich für den Frieden

Bei der Friedensmahnwache in Bad Tölz stand das Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Antiislamismus im Vordergrund.

Bad Tölz – Unter dem Motto „Frieden braucht Mut“ trafen sich am Abend des Volkstrauertags viele Menschen aus Bad Tölz und Umgebung zu einer Friedensmahnwache am Winzerer-Denkmal in der Marktstraße. Dazu hatte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eingeladen.Im Mittelpunkt der Ansprachen stand das Engagement gegen Rassismus, Antiislamismus und Antisemitismus.

„Fremdenfeindlichkeit leider wieder Alltag geworden.“

Fremdenfeindlichkeit, insbesondere gegen jüdische und muslimische Mitbürger, sei „leider wieder Alltag geworden“, sagte Florian Völler, der Kreisbeauftragte des Volksbunds, in seiner Ansprache. „Dieser Rassismus sitzt in unseren Parlamenten, marschiert auf den Straßen, und er wird zusammen mit der Angst gegen eine vermeintliche Überfremdung wieder in unsere Gedanken propagiert.“ Das, so Völler, habe es in Deutschland schon einmal gegeben. „Und es hat uns Millionen Tote gekostet.“

Völler appellierte, Mut zu zeigen und gemeinsam eine bunte und friedliche Gesellschaft zu schaffen. „Jeder kann zu dieser Veränderung beitragen“, sagte der Geretsrieder. Von Kindern könne man lernen, ohne Vorbehalte aufeinander zuzugehen.

Grußwort von Charlotte Knobloch zur Friedensmahnwache

Geistliche Vertreter der katholischen, evangelischen und muslimischen Gemeinde riefen ebenfalls zum friedlichen Miteinander auf. Völler verlas zudem ein Grußwort von Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern. Solche Zusammenkünfte wie jene in Bad Tölz seien nötig, schrieb sie. Auch im „idyllischen Tölz und an seinen Menschen“ seien Kriege nicht spurlos vorüber gegangen. Für den Frieden einzustehen, bedeute, dem Hass Einhalt zu gebieten. Charlotte Knobloch: „Hass war es auch früher, der der Gewalt den Weg geebnet hat, und Hass muss heute überwunden werden, um den Frieden in unseren Gesellschaften und zwischen unseren Nationen zu erhalten.“